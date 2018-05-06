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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Манчестер Сити» поддержали Алекса Фергюсона

Фанаты «Манчестер Сити» во время домашнего матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) поддержали легендарного экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

Болельщики «Сити» вывесили баннер с надписью: «Футбол в сторону. Поправляйся, Ферги».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что вчера Фергюсона поддержали многие игроки «горожан». Также тёплые слова в адрес экс-наставника «красных дьяволов» были опубликованы на страницах «Сити» в социальных сетях.

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