Болельщики «Манчестер Сити» поддержали Алекса Фергюсона

Фанаты «Манчестер Сити» во время домашнего матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) поддержали легендарного экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.