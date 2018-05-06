Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Болельщики «Манчестер Сити» поддержали Алекса Фергюсона
Фанаты «Манчестер Сити» во время домашнего матча 37-го тура английской
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Фанаты «Манчестер Сити» во время домашнего матча 37-го тура английской
Болельщики «Сити» вывесили баннер с надписью: «Футбол в сторону. Поправляйся, Ферги».
Отметим, что вчера Фергюсона поддержали многие игроки «горожан». Также тёплые слова в адрес