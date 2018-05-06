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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» на своём поле проиграл «Эспаньолу»

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Эспаньол».

Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Оскар Мелендо и Лео Баптистау, которые отличились на 53-й и 77-й минутах соответственно. Таким образом, «матрасники» после победы над «Арсеналом» (1:0) и выхода в финал Лиги Европы в середине недели проиграли одному из аутсайдеров Примеры.

«Атлетико» (75 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (43) поднялся на 15-ю позицию.

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Атлетико 0:2
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
6.05.2018, 17:15 основной раунд: 36-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Давид Гальего
Голы
14 Оскар Мелендо 53′
11 Каррилью Леу Баптистан (О. Мелендо) 77′
Составы
Ян Облак 13
Стефан Савич 15
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
90+1′ Хосе Хименес 24
Томас Партей 5
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Кевин Гамейро 21
65′ Филипе Луис 3
Габриэль Фернандес Габи 14
45′ Коке 6
Ньигес Сауль 8
26′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Арона Сане 37
1 Пау Лопес 61′
5 Эдиналду Гомес Налду
12 Дидак Вила 61′
15 Сильва Давид Лопес
16 Родригес Хави Лопес
4 Мата Виктор Санчес
8 Карлос Санчес
11 Каррилью Леу Баптистан
14 Оскар Мелендо 78′ 74′
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия
25 Серхи Дардер 73′
21 Марк Рока
7 Херард Морено 83′
10 Хосе Мануэль Хурадо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
6 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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