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«Атлетико» на своём поле проиграл «Эспаньолу»
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Эспаньол».
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Эспаньол».
Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Оскар Мелендо и Лео Баптистау, которые отличились на 53-й и 77-й минутах соответственно. Таким образом, «матрасники» после победы над «Арсеналом» (1:0) и выхода в финал Лиги Европы в середине недели проиграли одному из аутсайдеров Примеры.
«Атлетико» (75 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (43) поднялся на 15-ю позицию.
|Диего Симеоне
|Давид Гальего
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)