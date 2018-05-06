«Атлетико» на своём поле проиграл «Эспаньолу»

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Оскар Мелендо и Лео Баптистау, которые отличились на 53-й и 77-й минутах соответственно. Таким образом, «матрасники» после победы над «Арсеналом» (1:0) и выхода в финал Лиги Европы в середине недели проиграли одному из аутсайдеров Примеры.