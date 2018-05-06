Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Игроки «Манчестер Сити» получили кубок и медали чемпионов АПЛ
Игрокам «Манчестер Сити» вручили кубок и медали победителей английской
Игрокам «Манчестер Сити» вручили кубок и медали победителей английской
Напомним, команда Хосепа Гвардиолы оформила чемпионство ещё 15 апреля после того, как «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Бромвич Альбион» (0:1).
Для «Манчестер Сити» этот титул стал пятым в истории. Ранее «горожане» становились чемпионами Англии в 1937, 1968, 2012 и 2014 годах.
|Манчестер Сити
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Хаддерсфилд
|Хосеп Гвардьола
|Дэвид Вагнер
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)