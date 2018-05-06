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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Манчестер Сити» получили кубок и медали чемпионов АПЛ

Игрокам «Манчестер Сити» вручили кубок и медали победителей английской Премьер-лиги после домашнего матча 37-го тура с «Хаддерсфилд Таун» (0:0).

Источник: AP 2018

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы оформила чемпионство ещё 15 апреля после того, как «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Бромвич Альбион» (0:1).

Для «Манчестер Сити» этот титул стал пятым в истории. Ранее «горожане» становились чемпионами Англии в 1937, 1968, 2012 и 2014 годах.

Манчестер Сити 0:0
Первый тайм: 0:0
Хаддерсфилд
6.05.2018, 15:30 основной раунд: 37-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Дэвид Вагнер
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Николас Отаменди 30
Давид Сильва 21
Фернандинью 25
Рахим Стерлинг 7
Лерой Сане 19
Габриэл Жезус 33
73′ Джон Стоунс 5
Бернарду Силва 20
67′ Кевин Де Брейне 17
Илкай Гюндоган 8
57′ Фабиан Делф 18
Бенжамен Менди 22
1 Йонас Лессль
2 Том Смит 66′
5 Теренс Конголо
25 Матиас Йергенсен "Занка"
26 Кристофер Шиндлер
33 Флоран Хадергьонай
6 Джонатан Хогг
10 Аарон Муй
15 Крис Леве 78′ 76′
3 Скотт Мэлоун
21 Алекс Притчард 82′
17 Раджиф ван Ла Парра 87′
24 Стив Мунье 60′
20 Лоран Депуатр
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 3
10 Угловые 1
9 Фолы 4
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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