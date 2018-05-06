Игроки «Манчестер Сити» получили кубок и медали чемпионов АПЛ

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы оформила чемпионство ещё 15 апреля после того, как «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Бромвич Альбион» (0:1).

Для «Манчестер Сити» этот титул стал пятым в истории. Ранее «горожане» становились чемпионами Англии в 1937, 1968, 2012 и 2014 годах.