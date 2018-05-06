«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан1
Монако1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц1
Анже0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион2
Труа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико0
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов1
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь3
Зенит-22
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ2
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа2
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Торино2
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец1
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник2
Енисей2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
14Сборная России обыграла команду Франции
18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах

«Андерлехт» обыграл «Брюгге» в выездном матче 7-го тура чемпионской группы бельгийской высшей лиги.

90 минут в составе хозяев провел российский голкипер Владимир Габулов. Для него это десятая игра в составе бельгийского клуба, в которых он пропустил в общей сложности 21 гол (17 голов в 9 играх чемпионата и 4 — в одной встрече Кубка).

«Брюгге», несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице, однако отставание «Андерлехта» составляет всего 2 очка за три игры до конца сезона.

В оставшихся турах «Брюгге» предстоят выездные встречи с «Шарлеруа» и «Стандардом» и домашняя с «Гентом». У «Андерлехта» впереди домашний матч со «Стандардом», выездной с «Гентом», а завершают сезон брюссельцы дома с «Генком».

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Плей-офф I

7-й тур

«Брюгге» — «Андерлехт» — 1:2 (0:0).

Голы: Теодорчик, 50 (0:1). Мориока, 73 (0:2). Диаби, 80 (1:2).

«Брюгге»: ГАБУЛОВ, Денсвил (Рафаэлов, 78), Мехеле, Кулс (Деннис, 70), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Диаби, Уэсли (Фоссен, 78), Диатта.

Брюгге
НовостиМатчиСоставСтатистика
Андерлехт
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"В российском футболе большая беда - дискриминация по месяцу рождения
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
Мария Шарапова одержала первую победу с января
В Италии пишут, что Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»
«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ
Салах сыграет с первых минут против «Челси»
ЦСКА — «Арсенал». Стартовые составы
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь