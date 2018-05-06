«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах

90 минут в составе хозяев провел российский голкипер Владимир Габулов. Для него это десятая игра в составе бельгийского клуба, в которых он пропустил в общей сложности 21 гол (17 голов в 9 играх чемпионата и 4 — в одной встрече Кубка).

«Брюгге», несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице, однако отставание «Андерлехта» составляет всего 2 очка за три игры до конца сезона.

В оставшихся турах «Брюгге» предстоят выездные встречи с «Шарлеруа» и «Стандардом» и домашняя с «Гентом». У «Андерлехта» впереди домашний матч со «Стандардом», выездной с «Гентом», а завершают сезон брюссельцы дома с «Генком».

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Плей-офф I

7-й тур

«Брюгге» — «Андерлехт» — 1:2 (0:0).

Голы: Теодорчик, 50 (0:1). Мориока, 73 (0:2). Диаби, 80 (1:2).