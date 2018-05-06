«Наполи» упустил победу в матче с «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой»

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Наполи» отличились полузащитники Дрис Мертенс и Марек Гамшик. У «Торино» голевые комбинации завершили хавбек Даньеле Базелли и защитник Лоренцо Де Сильвестри.