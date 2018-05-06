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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» упустил победу в матче с «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой»

«Наполи» не сумел победить «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Наполи» отличились полузащитники Дрис Мертенс и Марек Гамшик. У «Торино» голевые комбинации завершили хавбек Даньеле Базелли и защитник Лоренцо Де Сильвестри.

В других матчах 36-го тура СПАЛ на своём поле победил «Беневенто» (2:0), «Дженоа» дома уступил «Фиорентине» (2:3), «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (1:1), а «Кротоне» в гостевом поединке уступил «Кьево» (0:2).

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