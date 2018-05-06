Болельщики «Вест Хэма» и «Миллуолла» забыли о вражде, чтобы помочь больной раком девочке

Противостояние между фанатами этих клубов считается одним из самых ожесточенных в Англии. Последний раз команды играли друг с другом в 2009 году и для подавления беспорядков привлекли дополнительные силы полиции.



Но все изменилось в этом году. У Ислы, 3-летней дочери болельщиков «Вест Хэма», обнаружили нейробластому — злокачественную опухоль нервной системы. Нужную операцию не делают в Англии, для этого семье нужно будет поехать в США. Стоимость операции и лечения оценивается в 700 тысяч фунтов.



Друг семьи, также болельщик «Вест Хэма» 58-летний Нил Тэйлор, обратился к болельщикам «Миллуолла», чтобы привлечь внимание к сбору денег для Ислы.



«Миллуолл», как и «Вест Хэм», проводит различные благотворительные акции, и я поэтому знаю нескольких людей с их стороны. Я подумал, что было бы хорошо включить сбор средств для Ислы в одну из их программ", — сказал Тэйлор.



Мамы Ислы рассказала, что она невероятно благодарна болельщикам «Миллуолла».



«Для болельщиков “Вест Хэма” естественно ненавидеть “Миллуолл”. Ты даже не спрашиваешь почему, ты просто их ненавидишь. Уверена, для них это так же естественно. Но теперь взрослые люди оставили вражду в стороне ради нас. Фаны “Миллуолла” не любят “Вест Хэм”, но они делают все это ради нас. Болельщики “Вест Хэма” — тоже большие молодцы».



Болельщики «Миллуолла» участвуют в различных забегах в футболках «Вест Хэма», чтобы собрать деньги на лечение Ислы.



За это время уже собрано более 300 тысяч фунтов — нужно еще 400 тысяч.