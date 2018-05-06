Болельщики «Вест Хэма» и «Миллуолла» забыли о вражде, чтобы помочь больной раком девочке

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дижон1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан1
Монако1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц1
Анже0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион2
Труа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико0
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов1
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь3
Зенит-22
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ2
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа2
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Торино2
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец1
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник2
Енисей2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
14Сборная России обыграла команду Франции
18:02 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики «Вест Хэма» и «Миллуолла» забыли о вражде, чтобы помочь больной раком девочке

В Восточном Лондоне болельщики «Вест Хэма» и «Миллуолла» объединились для благотворительной акции.

Источник: РИА "Новости"

Противостояние между фанатами этих клубов считается одним из самых ожесточенных в Англии. Последний раз команды играли друг с другом в 2009 году и для подавления беспорядков привлекли дополнительные силы полиции.

Но все изменилось в этом году. У Ислы, 3-летней дочери болельщиков «Вест Хэма», обнаружили нейробластому — злокачественную опухоль нервной системы. Нужную операцию не делают в Англии, для этого семье нужно будет поехать в США. Стоимость операции и лечения оценивается в 700 тысяч фунтов.

Друг семьи, также болельщик «Вест Хэма» 58-летний Нил Тэйлор, обратился к болельщикам «Миллуолла», чтобы привлечь внимание к сбору денег для Ислы.

«Миллуолл», как и «Вест Хэм», проводит различные благотворительные акции, и я поэтому знаю нескольких людей с их стороны. Я подумал, что было бы хорошо включить сбор средств для Ислы в одну из их программ", — сказал Тэйлор.

Мамы Ислы рассказала, что она невероятно благодарна болельщикам «Миллуолла».

«Для болельщиков “Вест Хэма” естественно ненавидеть “Миллуолл”. Ты даже не спрашиваешь почему, ты просто их ненавидишь. Уверена, для них это так же естественно. Но теперь взрослые люди оставили вражду в стороне ради нас. Фаны “Миллуолла” не любят “Вест Хэм”, но они делают все это ради нас. Болельщики “Вест Хэма” — тоже большие молодцы».

Болельщики «Миллуолла» участвуют в различных забегах в футболках «Вест Хэма», чтобы собрать деньги на лечение Ислы.

За это время уже собрано более 300 тысяч фунтов — нужно еще 400 тысяч.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
Мария Шарапова одержала первую победу с января
В Италии пишут, что Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»
«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ
Салах сыграет с первых минут против «Челси»
ЦСКА — «Арсенал». Стартовые составы
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь