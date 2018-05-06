Салах сыграет с первых минут против «Челси»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дижон1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан1
Монако1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц1
Анже0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион2
Труа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико0
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов1
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь3
Зенит-22
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ2
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа2
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Торино2
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец1
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник2
Енисей2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
14Сборная России обыграла команду Франции
18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах сыграет с первых минут против «Челси»

Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».

В составе гостей появится египетский форвард Мохамед Салах, находящийся в шаге от нового рекорда премьер-лиги по голам за один сезон. Сейчас у нападающего 31 мяч.

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер — Мойзес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо — Азар — Жиру.

«Ливерпуль»: Кариус — Клайн, Ловрен, Ван Дийк, Робертсон — Милнер, Александр-Арнолд, Вейналдум — Салах, Фирмину, Мане.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, в 18.30 по московскому времени.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"В российском футболе большая беда - дискриминация по месяцу рождения
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
Мария Шарапова одержала первую победу с января
В Италии пишут, что Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»
«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ
ЦСКА — «Арсенал». Стартовые составы
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь