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Салах сыграет с первых минут против «Челси»
Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».
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Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».
В составе гостей появится египетский форвард Мохамед Салах, находящийся в шаге от нового рекорда
«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер — Мойзес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо — Азар — Жиру.
«Ливерпуль»: Кариус — Клайн, Ловрен, Ван Дийк, Робертсон — Милнер,
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, в 18.30 по московскому времени.