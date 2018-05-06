Кто не мается — тот не виноват?..

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина сдалась: «Северный поток–2» победил - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Кубань
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Олимпиец0
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Химки1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник1
Енисей0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал0
Амкар1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде нужно меняться
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
РФ пошла на встречу с Китаем: сбывается худший кошмар США - СМИ
Псы войны: ополченец рассказал правду о Донбассе
Фоторепортажи
14Сборная России обыграла команду Франции
18Как Каррера Карпина переиграл
14:59 (мск), источник: Sports.kz

Кто не мается — тот не виноват?..

Май — месяц, конечно, весьма неоднозначный. Считается, что именно в эти 31 весенний день людям свойственно маяться по самым разным поводам. Футбол, разумеется, исключением здесь никак не является. И первый майский тур чемпионата Казахстана по футболу 2018 года в Премьер-Лиге стал тому наглядным подтверждением.

«Астана», нежданно-негаданно, потерпела вдруг поражение в Темиртау. «Не забиваешь ты — забивают тебе»… Данная футбольная аксиома на этот раз сработала против чемпиона страны четырех последних сезонов. Симптоматично, что единственный мяч в этой встрече забил в ворота своих бывших одноклубников Дамир Кояшевич. А провал обороны столичной дружины в эпизоде с взятием ее ворот не настораживать не может… Хотя… До старта нового еврокубкового сезона времени остается не так уж и много, и пусть уж лучше «Астана» преодолевает проявляющийся в ее игре спад (если, конечно, это он…) в баталиях на внутреннем фронте, нежели будет впоследствии пытаться это делать на международном уровне.

Читайте также
Президент «Астаны» назвал причины первого поражения в КПЛ-2018

«Кайрат» сполна воспользовался представившейся ему возможностью выбиться в теневые лидеры чемпионата страны и не оставил в Талдыкоргане шансов «Жетысу». Алматинцы просто оказались сильнее, вот и все. И вряд ли, собственно, это стало для кого-то откровением. «Кайрат» разом значительно повысил свои шансы на итоговый успех в главном национальном турнире. Пусть самые главные бои прогремят позже, но не сказаться позитивно на морально-волевом настрое команды такой успех шансов имеет немного.

«Ордабасы» сумел минимально победить доигрывавших последние полчаса выездного для себя поединка в меньшинстве павлодарцев. В нынешней ситуации, после лишения шымкентцев права выступить в еврокубке из-за безалаберности (хочется, несмотря ни на что, все же верить, что не намеренной…) руководства клуба, за такой результат главного тренера и игроков южан можно уважать. У гостей, как выяснилось на послематчевой пресс-конференции, имеются серьезные претензии к судейству данного поединка. Последуют ли за громкими словами иртышан в данном направлении хоть какие-то с их стороны дела?..

«Тобол», создалось ощущение, после объявления о самоисключении шымкентского клуба из числа участников квалификации Лиги Европы-2017/2018 интенсивно праздновал это событие, не отвлекаясь на всякие мелочи вроде тренировок и прочей ерунды. Команда достаточно бледно выглядела в предыдущем туре (правда, в матче против сильнейшей команды страны), а в первом майском туре и вовсе рассыпалась. Страшно подумать, что именно эта дружина заменила «Ордабасы» в еврокубке… Может, костанайцам лучше тоже взять самоотвод по тем или иным причинам?..

«Акжайык» оступился в Петропавловске. Измученные травмами в условиях довольно слабенькой глубины состава уральцы не смогли полноценно противостоять собранным в рядах северян опытным футболистам. Еще в первом тайме хозяева поля дважды поразили ворота визитеров и более-менее уверенно довели в дальнейшем этот поединок до своей победы. Мяч, забитый гостями на флажке, здесь уже мало чего мог изменить. По факту — ничего.

В западном дерби, состоявшемся на этот раз в Атырау, победитель выявлен так и не был. Ближе к победе здесь выглядели актюбинцы, открывшие счет до перерыва, однако за несколько минут до финального свистка изо всех сил старавшиеся отыграться нефтяники все же добились своего. Безусловно, для гостей, даже и лишенных за былые прегрешения 6 турнирных баллов, такой исход стал более чем приемлемым результатом. Чего, разумеется, никак не скажешь о хозяевах поля… Но — ничья. И тут уже ничего не поделаешь.

В целом, тур, что и говорить, получился не скучным. Один только счет матча в Темиртау чего стоит… В дальнейшем, думается, таких неожиданных результатов в турнире будет еще больше. Чего и станем ожидать.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Геннадий Головкин - Ванес Мартиросян: трансляция титульного боя
Секрет Семинского золота
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде нужно меняться
Почему теперь народная команда — «Локомотив», а не «Спартак»
Фернандо Торрес близок к переходу в клуб из США
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь