Кто не мается — тот не виноват?..

«Астана», нежданно-негаданно, потерпела вдруг поражение в Темиртау. «Не забиваешь ты — забивают тебе»… Данная футбольная аксиома на этот раз сработала против чемпиона страны четырех последних сезонов. Симптоматично, что единственный мяч в этой встрече забил в ворота своих бывших одноклубников Дамир Кояшевич. А провал обороны столичной дружины в эпизоде с взятием ее ворот не настораживать не может… Хотя… До старта нового еврокубкового сезона времени остается не так уж и много, и пусть уж лучше «Астана» преодолевает проявляющийся в ее игре спад (если, конечно, это он…) в баталиях на внутреннем фронте, нежели будет впоследствии пытаться это делать на международном уровне.

«Кайрат» сполна воспользовался представившейся ему возможностью выбиться в теневые лидеры чемпионата страны и не оставил в Талдыкоргане шансов «Жетысу». Алматинцы просто оказались сильнее, вот и все. И вряд ли, собственно, это стало для кого-то откровением. «Кайрат» разом значительно повысил свои шансы на итоговый успех в главном национальном турнире. Пусть самые главные бои прогремят позже, но не сказаться позитивно на морально-волевом настрое команды такой успех шансов имеет немного.

«Ордабасы» сумел минимально победить доигрывавших последние полчаса выездного для себя поединка в меньшинстве павлодарцев. В нынешней ситуации, после лишения шымкентцев права выступить в еврокубке из-за безалаберности (хочется, несмотря ни на что, все же верить, что не намеренной…) руководства клуба, за такой результат главного тренера и игроков южан можно уважать. У гостей, как выяснилось на послематчевой пресс-конференции, имеются серьезные претензии к судейству данного поединка. Последуют ли за громкими словами иртышан в данном направлении хоть какие-то с их стороны дела?..

«Тобол», создалось ощущение, после объявления о самоисключении шымкентского клуба из числа участников квалификации Лиги Европы-2017/2018 интенсивно праздновал это событие, не отвлекаясь на всякие мелочи вроде тренировок и прочей ерунды. Команда достаточно бледно выглядела в предыдущем туре (правда, в матче против сильнейшей команды страны), а в первом майском туре и вовсе рассыпалась. Страшно подумать, что именно эта дружина заменила «Ордабасы» в еврокубке… Может, костанайцам лучше тоже взять самоотвод по тем или иным причинам?..

«Акжайык» оступился в Петропавловске. Измученные травмами в условиях довольно слабенькой глубины состава уральцы не смогли полноценно противостоять собранным в рядах северян опытным футболистам. Еще в первом тайме хозяева поля дважды поразили ворота визитеров и более-менее уверенно довели в дальнейшем этот поединок до своей победы. Мяч, забитый гостями на флажке, здесь уже мало чего мог изменить. По факту — ничего.

В западном дерби, состоявшемся на этот раз в Атырау, победитель выявлен так и не был. Ближе к победе здесь выглядели актюбинцы, открывшие счет до перерыва, однако за несколько минут до финального свистка изо всех сил старавшиеся отыграться нефтяники все же добились своего. Безусловно, для гостей, даже и лишенных за былые прегрешения 6 турнирных баллов, такой исход стал более чем приемлемым результатом. Чего, разумеется, никак не скажешь о хозяевах поля… Но — ничья. И тут уже ничего не поделаешь.