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13:29 (мск), источник: Prosports.kz

ЖФК «БИИК-Казыгурт» выиграл Кубок Казахстана-2018

В Шымкенте прошел финальный матч Кубка Казахстана-2018 между шымкентским «БИИК-Казыгуртом» и кокшетауским «Окжетпесом», пишет Prosports.kz.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу футболисток БИИКа.

«БИИК-Казыгурт» 1:0 «Окжетпес».

Гол: Габелия.

ФЦ БИИК, Шымкент.

Стоит отметить, что данная победа в розыгрыше турнира стала для подопечных болгарского специалиста Калояна Петкова седьмым в Кубке страны.

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