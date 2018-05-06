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ЖФК «БИИК-Казыгурт» выиграл Кубок Казахстана-2018
В Шымкенте прошел финальный матч Кубка Казахстана-2018 между шымкентским «БИИК-Казыгуртом» и кокшетауским «Окжетпесом», пишет Prosports.kz.
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В Шымкенте прошел финальный матч Кубка Казахстана-2018 между шымкентским «БИИК-Казыгуртом» и кокшетауским «Окжетпесом», пишет Prosports.kz.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу футболисток БИИКа.
«БИИК-Казыгурт» 1:0 «Окжетпес».
Гол: Габелия.
ФЦ БИИК, Шымкент.
Стоит отметить, что данная победа в розыгрыше турнира стала для подопечных болгарского специалиста Калояна Петкова седьмым в Кубке страны.