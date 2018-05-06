Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты

Источник: Газета.Ру

«Барселона» — «Реал Мадрид» (начало в 21.45 мск)

«Барселона» в первый же сезон под руководством Эрнесто Вальверде вернула себе отобранный «Реалом» в прошлом году национальный чемпионский титул. Перед началом сезона казалось, что сине-гранатовые значительно уступают своему извечному сопернику.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 36, 6.05.2018, 21:45 Барселона - Реал -

Суперкубок Испании, в котором «Реал» обыграл каталонцев и на выезде (3:1), и дома (2:0), вроде бы только укрепил эти выводы.

Однако после этого «Барса» мощно начала чемпионат, сразу захватила лидерство и только наращивала свое преимущество, пока конкуренты барахлили и теряли очки.

Команда Вальверде выступила в Примере настолько уверенно, что оформила чемпионский титул после матча 34-го тура с «Депортиво».

Таким образом, игра в 35-м туре против «Реала» будет первой для «Барсы» в статусе чемпиона Испании нынешнего сезона. По местной традиции в таких случаях соперник выстраивается перед началом поединка в два ряда, так называемый «коридор», и аплодирует, пока новоиспеченные чемпионы выходят на поле.

До сих пор этот обычай всегда соблюдался, а десять лет назад «Барселона» выстраивала такой коридор для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

На этот раз в «королевском клубе» четко дали понять, что ничего подобного на «Камп Ноу» не случится, и «страсти по коридору» кипят вот уже две недели.

Зинедина Зидана и игроков «Реала» обвиняют даже в трусости, а пресса, по традиции, разделилась в своих оценках на кастильскую и каталонскую, которые по-разному оценивают этот поступок.

«Реал» не будет делать для «Барселоны» чемпионский коридор, если они оформят чемпионство до нашей встречи на «Камп Ноу». Каталонцы первыми нарушили эту традицию, когда не стали поздравлять нас в декабре, после победы на Клубном чемпионате мира, — говорил еще до победы «Барсы» над «Депором» Зидан.

В «Барселоне» отвечали, что коридора на КЧМ не было, так как сами каталонцы не соперничали с мадридцами в этом турнире. Другое дело, что сине-гранатовые охотно принимали подобные почести от других команд Примеры после своих побед на Клубном ЧМ в прежние годы.

Интересно, что в январе, перед «Класико» первого круга Вальверде, когда говорил, что его команда не будет выстраивать коридор для «Реала», заявил, что и сам не желает, чтобы кто-то делал подобное для его команды, так как «эта традиция давно утратила свой дух».

Нет смысла зацикливаться на страстях вокруг предматчевого ритуала, тем более каждый, кто имеет мнение по данному вопросу, наверняка все равно останется при нем, какие бы аргументы не приводили оппоненты.

В предстоящем «Эль-Класико» достаточно и других, куда более значительных интриг!

Например, этот матч будет последним подобным противостоянием для покидающего по окончании сезона «Барселону» и Европу вообще и переезжающего в Китай капитана сине-гранатовых Андреса Иньесты.

Наверняка партнеры по команде очень хотят проводить легендарного полузащитника, являющегося, например, автором «золотого» гола на ЧМ-2010 в дополнительное время финала против Нидерландов, победой над извечным соперником-антагонистом.

Кроме того, «Барса» может установить в нынешнем чемпионате уникальное достижение и пройти его без единого поражения, чего не удавалось за всю историю Примеры еще ни одной команде!

Учитывая, что подопечным Вальверде останется провести домашние встречи с «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом», а также съездить к «Леванте», «Реал» кажется единственным, кто может испортить идиллию.

Правда, каталонская пресса активно утверждает, что Зидан не только не даст сделать своим подопечным коридор, но и вообще выставит на «Камп Ноу» резервный состав, якобы ради сохранения свежести и здоровья футболистов в преддверии грядущего финала Лиги чемпионов.

Верится в такой поворот событий с трудом, хотя бы потому что до встречи с «Ливерпулем» в Киеве еще целых три недели, и сами «сливочные» ведут борьбу с «Атлетико» за второе место в Примере.

Само по себе оно ничего не дает, но обойти столь же принципиального соперника, что и «Барса», в турнирной таблице — уже цель благая.

В данный момент «Реал» отстает от «матрасников» на четыре очка, имея игру в запасе. Победа над «Барселоной» обострит «серебряную» (пусть медали вручаются в Примере только чемпионам) интригу до предела.

Фаворитом у букмекеров считаются хозяева поля, которые находятся в отличной форме и уже оформили «золотой дубль», буквально уничтожив совсем недавно «Севилью» в финале Кубка Испании (5:0).

Правда, есть один интересный нюанс: «Реал» не проигрывает на «Камп Ноу» с тех пор, как Серхио Рамос стал полноценным капитаном команды после ухода из клуба голкипера Икера Касильяса.

В сезоне-2015/16 мадридцы одержали в Каталонии волевую победу со счетом 2:1, хотя сам Рамос и отбывал дисквалификацию. Годом позже «Реал» усилиями как раз Серхио вырвал на последней минуте встречи ничью, а про первый матч Суперкубка этого сезона уже говорилось.

Также нельзя не отметить, что команда Зидана выиграла свои последние шесть выездных матчей, вместившие себя дуэли с «Эйбаром», «Лас-Пальмасом» и «Малагой» в Примере и встречи Лиги чемпионов с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Баварией».

Читайте также Китайский клуб хочет купить 6 млн бутылок вина Иньесты, чтобы тот играл за него

Проблемой для «королевского клуба» является отсутствие основного правого защитника Даниэля Карвахаля, который уже пропустил ответный поединок с «Баварией». Поставит ли Зизу снова на это место номинального форварда Лукаса Васкеса или предпочтет вариант с Начо Фернандесом либо Ашрафом Хакими?

А вот также находившиеся под вопросом Рафаэль Варан и Иско приняли участие в последней тренировки мадридцев на общих основаниях.

У «Барселоны» никаких потерь нет, а Лионель Месси, являющийся лучшим бомбардиром (25 голов) и ассистентом (14 передач) в истории этого противостояния, горит желанием еще увеличить эти показатели.