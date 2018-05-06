Терри: Летом получу лицензию и буду готов приступить к тренерской работе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад отреагировал, как Россия разгромила Францию на льду
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Кубань
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Олимпиец0
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Химки1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник1
Енисей0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал0
Амкар1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде нужно меняться
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
РФ пошла на встречу с Китаем: сбывается худший кошмар США - СМИ
Псы войны: ополченец рассказал правду о Донбассе
Фоторепортажи
14Сборная России обыграла команду Франции
18Как Каррера Карпина переиграл
14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Терри: Летом получу лицензию и буду готов приступить к тренерской работе

Защитник «Астон Виллы» Джон Терри подтвердил, что намерен стать тренером после завершения карьеры футболиста.

«Думаю, я всегда играл под началом хороших тренеров. Я многому у них научился. Теперь знаю, что стоит делать, а что нет.
Тренерская деятельность — сложная работа, которая тем не менее очень меня привлекает. Было бы обидно, если такое поколение игроков, как я, Лэмпард и Джеррард, не продолжили бы карьеру на тренерском поприще после всего того, что узнали. Этот опыт ценен.

Летом получу свою лицензию А. Что бы не случилось, я буду готов тренировать", — цитирует Терри Daily Mail.

Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Секрет Семинского золота
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде нужно меняться
Почему теперь народная команда — «Локомотив», а не «Спартак»
Фернандо Торрес близок к переходу в клуб из США
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь