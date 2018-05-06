Терри: Летом получу лицензию и буду готов приступить к тренерской работе

«Думаю, я всегда играл под началом хороших тренеров. Я многому у них научился. Теперь знаю, что стоит делать, а что нет.

Тренерская деятельность — сложная работа, которая тем не менее очень меня привлекает. Было бы обидно, если такое поколение игроков, как я, Лэмпард и Джеррард, не продолжили бы карьеру на тренерском поприще после всего того, что узнали. Этот опыт ценен.