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Терри: Летом получу лицензию и буду готов приступить к тренерской работе
Защитник «Астон Виллы» Джон Терри подтвердил, что намерен стать тренером после завершения карьеры футболиста.
Защитник «Астон Виллы» Джон Терри подтвердил, что намерен стать тренером после завершения карьеры футболиста.
«Думаю, я всегда играл под началом хороших тренеров. Я многому у них научился. Теперь знаю, что стоит делать, а что нет.
Тренерская деятельность — сложная работа, которая тем не менее очень меня привлекает. Было бы обидно, если такое поколение игроков, как я, Лэмпард и Джеррард, не продолжили бы карьеру на тренерском поприще после всего того, что узнали. Этот опыт ценен.
Летом получу свою лицензию А. Что бы не случилось, я буду готов тренировать", — цитирует Терри Daily Mail.