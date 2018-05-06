Фернандо Торрес близок к переходу в «Чикаго Файр»
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес близок к тому, чтобы подписать контракт с футбольным клубом
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес близок к тому, чтобы подписать контракт с футбольным клубом
Представители американского клуба прибыли в Мадрид, чтобы уладить все детали предстоящего трансфера. «Чикаго» возглавляет бывший одноклубник 34-летнего Торреса Велько Паунович.
В апреле форвард объявил, что покинет «Атлетико» по окончании текущего сезона. Контракт Торреса с испанской командой действует до конца июня. Футболист вернулся в «Атлетико», воспитанником которого является, в 2015 году — сначала он выступал за мадридский клуб на правах аренды, а затем стал полноценным игроком команды. В текущем сезоне Торрес забил 8 голов в 41 матче за клуб во всех турнирах.
Ранее Торрес выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Милан», в составе сборной Испании провел 110 матчей, отличился 38 раз.