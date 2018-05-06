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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Варан попал в заявку «Реала» на игру с «Барселоной»

Стала известна заявка «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает пресс-служба «сливочных».

Источник: Reuters

В состав из 19 футболистов не вошёл полузащитник Иско, который пропустит эту встречу из-за растяжения связок плеча. Также из-за травмы в матче не сыграет защитник Даниэль Карвахаль. При этом в заявку попал французский защитник Рафаэль Варан, который мог пропустить игру из-за небольшого повреждения.

Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 6 мая, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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