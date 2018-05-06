Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Варан попал в заявку «Реала» на игру с «Барселоной»
Стала известна заявка «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает
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Стала известна заявка «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает
В состав из 19 футболистов не вошёл полузащитник Иско, который пропустит эту встречу
Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 6 мая, и начнётся в 21:45 по московскому времени.