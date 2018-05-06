Варан попал в заявку «Реала» на игру с «Барселоной»

В состав из 19 футболистов не вошёл полузащитник Иско, который пропустит эту встречу из-за растяжения связок плеча. Также из-за травмы в матче не сыграет защитник Даниэль Карвахаль. При этом в заявку попал французский защитник Рафаэль Варан, который мог пропустить игру из-за небольшого повреждения.