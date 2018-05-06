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10:51 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Луча» победили «Торпедо» в столичном дерби чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном дерби 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты минского «Луча» одолели с минимальным перевесом 1:0 земляков из «Торпедо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух новобранцев высшей лиги прошла в равной борьбе, а ее исход решил Александр Джигеро, поразивший ворота торпедовцев на 40-й минуте игры. Для «Луча» -это вторая победа подряд после ничьей и трех поражений кряду.

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Результаты других встреч: «Слуцк» — «Смолевичи» — 1:0, «Городея» — «Гомель» — 0:0, «Витебск» — «Минск» — 1:0.

Сегодня состоятся еще три матча: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно).

В последнем матче 6-го тура 7 мая могилевский «Днепр» примет лидера первенства борисовский БАТЭ.

Сейчас у борисовчан 15 очков из 15 возможных, минское «Динамо» отстает на 2 балла, по 11 очков у «Витебска» и «Слуцка».

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