Футболисты «Луча» победили «Торпедо» в столичном дерби чемпионата Беларуси

Встреча двух новобранцев высшей лиги прошла в равной борьбе, а ее исход решил Александр Джигеро, поразивший ворота торпедовцев на 40-й минуте игры. Для «Луча» -это вторая победа подряд после ничьей и трех поражений кряду.

Результаты других встреч: «Слуцк» — «Смолевичи» — 1:0, «Городея» — «Гомель» — 0:0, «Витебск» — «Минск» — 1:0.

Сегодня состоятся еще три матча: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно).

В последнем матче 6-го тура 7 мая могилевский «Днепр» примет лидера первенства борисовский БАТЭ.