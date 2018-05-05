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«Вильярреал» с Черышевым в составе обыграл «Валенсию» в чемпионате Испании
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» обыграли «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» обыграли «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых отличился Марио Гаспар на 86-й минуте.
Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провел на поле 67 минут и был заменен во втором тайме.
|Вильярреал
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Валенсия
|Хавьер Кальеха
|Марселино Гарсия Тораль
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)