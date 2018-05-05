«Вильярреал» с Черышевым в составе обыграл «Валенсию» в чемпионате Испании

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.05
Вильярреал1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
5.05
Ювентус3
Болонья1
Футбол. Зарубежный
5.05
Эвертон1
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
5.05
Сельта1
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
5.05
Шахтер Д2
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
5.05
Спартак М2
Ростов0
Футбол. Зарубежный
5.05
Милан4
Верона1
Футбол. Зарубежный
5.05
Атлетик2
Бетис0
Футбол. Зарубежный
5.05
Борнмут1
Суонси0
Футбол. Зарубежный
5.05
Лестер0
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
5.05
Уотфорд2
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
5.05
Вест Бромвич Альбион1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
5.05
Локомотив М1
Зенит0
Футбол. Зарубежный
5.05
Кельн1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
5.05
РБ Лейпциг4
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
5.05
Боруссия Д1
Майнц2
Футбол. Зарубежный
5.05
Вердер0
Байер0
Футбол. Зарубежный
5.05
Боруссия М3
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
5.05
Ганновер-963
Герта1
Футбол. Зарубежный
5.05
Аугсбург1
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
5.05
Айнтрахт Ф3
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
5.05
Штутгарт2
Хоффенхайм0
Футбол. Первый дивизион
5.05
Авангард К0
Оренбург2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь
Тамбов
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага
Алавес
Футбол. Зарубежный
5.05
Стоук Сити1
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Интер
Футбол. Премьер-лига
5.05
Тосно1
Динамо М2
Футбол. Зарубежный
5.05
Жирона1
Эйбар4
Футбол. Зарубежный
5.05
Верес0
Ворскла0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
20Смолов притормозил «Локомотив» на пути к чемпионству
01:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Вильярреал» с Черышевым в составе обыграл «Валенсию» в чемпионате Испании

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» обыграли «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых отличился Марио Гаспар на 86-й минуте.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провел на поле 67 минут и был заменен во втором тайме.

Вильярреал 1:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
5.05.2018, 21:45 основной раунд: 36-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Марселино Гарсия Тораль
Голы
86′ Перес Марио Гаспар (М. Тригерос) 2
Составы
90+2′ Андрес Серхио Асенхо 1
Перес Марио Гаспар 2
Соберон Альваро Гонсалес 3
84′ Виктор Руис 6
Мануэль Тригерос 14
34′ Родриго Эрнандес 16
Карлос Бакка 9
Самуэль Кастильехо 10
11′ 45′ Антонио Рукавина 22
Коста Хорда Хауме 11
29′ 67′ Денис Черышев 7
Пабло Форнальс 8
83′ Даниэль Раба 28
Никола Сансоне 18
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя 43′
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо 60′
16 Жоффре Кондогбья
19 Морено Родриго
18 Карлос Солер 71′
33 Ферран Торрес
7 Гонсалу Гедеш 81′ 21′
11 Андреас Перейра
22 Санти Мина 67′
8 Лусиано Вьетто
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
7 Угловые 3
18 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
По стопам Максима Галкина: соблазнительные жены футболистов, которые старше мужей
Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье
Российские хоккеисты проведут второй матч на чемпионате мира
«Спартак» победил «Ростов» и обеспечил себе место в ЛЧ
Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда
Сборная США одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею
Федор Смолов попал в сферу интересов двух клубов из Чемпионшипа
ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в воскресном матче чемпионата России
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь