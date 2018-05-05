Английский клуб повторил достижение 118-летней давности

Клуб обыграл занимающий последнее место «Сток Сити» в матче 37-го тура со счетом 2:1 и набрал 41 очко. Благодаря этому «Кристал Пэлас» обеспечил себе отрыв от идущего 18-м «Саутгемптона» и избежал вылета в Чемпионшип. Это произошло впервые за 118 лет: в 1900 году «Ливерпуль» остался в сильнейшей лиге после семи поражений на старте.