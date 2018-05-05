Президент «Астаны» назвал причины первого поражения в КПЛ-2018

Игра в Темиртау завершилась со счетом 1:0. Для «Астаны» это поражение стало первым в чемпионате.

— Саян Жаксыгельдиевич, «Астана» потерпела первое поражение в сезоне. Не ожидали, что именно «Шахтера» отберет у вашего клуба три очка?

— Конечно, всегда неприятно проигрывать. Но нужно отдать должное «Шахтеру» — в этом сезоне карагандинцы выглядят очень уверенно и держатся в верхней половине таблицы.

Что касается нашей команды, в сегодняшней игре было заметно, что где-то команде не хватило эмоций, где-то концентрации — и это не могло не сказаться на результате матча.

Естественно, сказалась травма и ранняя замена Зайнутдинова. Надеемся, что повреждение Бахтиера не окажется серьезным, потому что с учетом плотного календаря предстоящих матчей очень важно иметь возможности для ротации состава. При этом в команде нет панических настроений, тренерский штаб четко знает, что делать в сложившейся ситуации и все внимание теперь на ближайший матч с «Кызыл-Жаром».

— Не считаете, что в какие-то моменты удача отвернулась от команды?

— Я бы не назвал это невезением, скорее — подвела реализация. Ребята дважды попали в штангу, не использовали выходы один на один, видимо, нам следует поработать над реализацией своих моментов и прибавлять в этом компоненте. Постараемся сделать правильные выводы из этого поражения.