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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» обыграла «Кёльн», «Боруссия» Д проиграла «Майнцу»

«Бавария» победила «Кёльн» в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Источник: AFP 2018

Автором первого гола стал защитник мюнхенского клуба Никлас Зюле, забивший в свои ворота на 30-й минуте. Полузащитник Хамес Родригес сравнял счёт в начале второго тайма. Вперёд «Баварию» вывел гол польского форварда Роберта Левандовски. Точку в матче поставил хавбек Корентин Толиссо.

В других поединках 33-го тура дортмундская «Боруссия» на своём поле уступила «Майнцу» (1:2), мёнхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург» (3:1), «Шальке-04» на выезде победил «Аугсбург» (2:1), «Хоффенхайм» в гостях проиграл «Штутгарту» (0:2), «РБ Лейпциг» на своём поле разгромил «Вольфсбург» (4:1), «Вердер» дома сыграл вничью с «Байером» (0:0), «Айнтрахт» на домашнем поле крупно обыграл «Гамбург» (3:0), а «Герта» в выездном матче потерпела поражение от «Ганновера-96» (1:3).

Кельн 1:3
Первый тайм: 1:0
Бавария
5.05.2018, 16:30 основной раунд: 33-й тур Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Штефан Рутенбек Юпп Хайнкес
Голы
30′ Никлас Зюле 4
11 Хамес Родригес (Т. Мюллер) 59′
9 Роберт Левандовски (Т. Мюллер) 61′
24 Корантен Толиссо (Х. Родригес) 78′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
Доминик Маро 5
Йонас Хектор 14
Яннес Хорн 23
Марко Хегер 6
Марсель Риссе 7
Венсан Козьелло 41
82′ Кристиан Клеменс 17
Милош Йоич 8
79′ Симон Теродде 9
Клаудио Писарро 39
21′ 71′ Симон Цоллер 11
Джон Кордоба 15
26 Свен Ульрайх
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
13 Рафинья
11 Хамес Родригес
19 Себастьян Руди
32 Джошуа Киммих
25 Томас Мюллер 74′
24 Корантен Толиссо
9 Роберт Левандовски 77′
2 Сандро Вагнер
18 Франк Эвина 45′
6 Тиагу Алькантара
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 9
4 Угловые 7
12 Фолы 10
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бибиана Штайнхаус (Германия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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