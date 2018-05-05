Экс-тренер «Иртыша» Димитров ведет переговоры о своем возвращении в клуб

Источник: irstar.kz

Тренирующий ныне «Лудогорец» Димитров уже провел переговоры с казахстанской командой и выразил заинтересованность в своем возвращении. Однако в чемпионате Болгарии его команде осталось провести еще несколько матчей, после чего Димитров сможет покинуть «Лудогорец».

Добавим, что его клуб досрочно стал чемпионом страны. Вполне возможно, что до возвращения Димитрова исполнять обязанности главного тренера «Иртыша» будет известный в прошлом российский футболист Дмитрий Кузнецов, помогавший ранее испанцу Жерару Нусу.