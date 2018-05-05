«Челси» и «Арсенал» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед» Бейи

Источник: РИА "Новости"

Бейи не принимал участия в матчах английской Премьер-лиги с 7 апреля, когда «красные дьяволы» победили на выезде «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Также 24-летний защитник не попадал в заявку команды в двух из последних четырёх поединков.

Недавно главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что нечасто использует Эрика в последних играх, из-за того что он не будет принимать участия в предстоящем чемпионате мира в России.