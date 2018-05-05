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«Челси» и «Арсенал» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед» Бейи
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи стал трансферной целью «Челси» и «Арсенала», сообщает ESPN.
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи стал трансферной целью «Челси» и «Арсенала», сообщает ESPN.
Бейи не принимал участия в матчах английской
Недавно главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что нечасто использует Эрика в последних играх,
Отмечается, что лондонские клубы следят за ситуацией с Бейи и будут готовы осуществить трансфер, если «красные дьяволы» решат расстаться с ним.