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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» победил футболистов «Минска» в матче чемпионата Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня футболисты «Витебска» одолели на своем поле гостей из «Минска» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Никита Наумов, отличившийся на 78-й минуте игры.

Позже в столичном дерби на стадионе ФК «Минск» встретятся новобранцы элитного дивизиона «Торпедо» и «Луч», а «Городея» примет на своем поле «Гомель».

Накануне футболисты «Слуцка» одолели у себя дома гостей из «Смолевичей» — 1:0. Победный гол на счету лучшего бомбардира нынешнего первенства Евгения Шикавки, у которого уже 5 забитых мячей.

Еще три матча состоятся в воскресенье, 6 мая: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). В заключительной встрече 6-го тура могилевский «Днепр» 7 мая примет на своем поле лидера первенства борисовский БАТЭ.

Сейчас положение в группе лидеров таково: БАТЭ — 15 очков (5 матчей), «Динамо» (Минск) — 13 (5), «Слуцк» — 11 (6), «Витебск» — 11 (6).

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