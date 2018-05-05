«Витебск» победил футболистов «Минска» в матче чемпионата Беларуси

В первом поединке сегодняшнего игрового дня футболисты «Витебска» одолели на своем поле гостей из «Минска» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Никита Наумов, отличившийся на 78-й минуте игры.

Позже в столичном дерби на стадионе ФК «Минск» встретятся новобранцы элитного дивизиона «Торпедо» и «Луч», а «Городея» примет на своем поле «Гомель».

Накануне футболисты «Слуцка» одолели у себя дома гостей из «Смолевичей» — 1:0. Победный гол на счету лучшего бомбардира нынешнего первенства Евгения Шикавки, у которого уже 5 забитых мячей.

Еще три матча состоятся в воскресенье, 6 мая: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). В заключительной встрече 6-го тура могилевский «Днепр» 7 мая примет на своем поле лидера первенства борисовский БАТЭ.