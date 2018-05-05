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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» в гостях разгромил «Тобол» и одержал первую победу в КПЛ-2018

Футболисты «Тобола» крупно проиграли кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 5 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:3.

У «Кайсара» на 37-й минуте забил нападающий Тохтар Жангылышбай, на 47-й отличился полузащитник Думан Нарзилдаев, а на 82-й окончательный счет установил хавбек сборной Мартиники Матиас Курьор.

Для «Кайсара» эта победа стала первой в КПЛ-2018, а «Тобол» потерпел третье поражение. С 13 очками костанайцы идут третьими, а «Кайсар» с шестью баллами занимает предпоследнее, 11-е, место.

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