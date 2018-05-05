«Кайсар» в гостях разгромил «Тобол» и одержал первую победу в КПЛ-2018

Игра проходила сегодня, 5 мая, в Костанае и завершилась со счетом 0:3.

У «Кайсара» на 37-й минуте забил нападающий Тохтар Жангылышбай, на 47-й отличился полузащитник Думан Нарзилдаев, а на 82-й окончательный счет установил хавбек сборной Мартиники Матиас Курьор.