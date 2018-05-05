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17:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил «Иртыш» в матче с удалением капитана гостей

Павлодарцы не могут выиграть уже шесть матчей.

Игра проходила сегодня, 5 мая, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола на 54-й минуте стал российский полузащитник «Ордабасы» Никита Бочаров. Эту встречу «Иртыш» доигрывал в меньшинстве. На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник и капитан павлодарцев Руслан Есимов.

C 16 очками «Ордабасы» идет третьим, а «Иртыш», который не может выиграть шесть матчей подряд, имеет в своем активе семь баллов и занимает девятую строчку из 12 команд.

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