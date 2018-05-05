«Ордабасы» победил «Иртыш» в матче с удалением капитана гостей

Игра проходила сегодня, 5 мая, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола на 54-й минуте стал российский полузащитник «Ордабасы» Никита Бочаров. Эту встречу «Иртыш» доигрывал в меньшинстве. На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник и капитан павлодарцев Руслан Есимов.