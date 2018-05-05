Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
«Ордабасы» победил «Иртыш» в матче с удалением капитана гостей
Павлодарцы не могут выиграть уже шесть матчей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Павлодарцы не могут выиграть уже шесть матчей.
Игра проходила сегодня, 5 мая, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола на 54-й минуте стал российский полузащитник «Ордабасы» Никита Бочаров. Эту встречу «Иртыш» доигрывал в меньшинстве. На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник и капитан павлодарцев Руслан Есимов.
C 16 очками «Ордабасы» идет третьим, а «Иртыш», который не может выиграть шесть матчей подряд, имеет в своем активе семь баллов и занимает девятую строчку из 12 команд.