ФК «Бешикташ» отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне

Также комитет присудил «Бешикташу» техническое поражение со счетом 0:3 за отказ явиться на доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче». Кроме того, «Бешикташ» будет обязан выплатить коммерческий доход, который команда заработала в текущем розыгрыше Кубка Турции.

Ответная игра турнира, которая прошла 19 апреля на домашней арене «Фенербахче», была прервана на 58-й минуте при счете 0:0 из-за беспорядков. Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш получил рассечение головы, из-за чего специалист был госпитализирован, кроме того, повреждения получили несколько сотрудников «Бешикташа». Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2. После двух игр между командами полиция задержала в общей сложности 31 фаната.