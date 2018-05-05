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17:24 (мск), источник: ТАСС

ФК «Бешикташ» отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне

ТАСС, 5 мая. Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации принял решение отстранить «Бешикташ» от участия в Кубке Турции в сезоне-2018/19 из-за нарушения регламента. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Также комитет присудил «Бешикташу» техническое поражение со счетом 0:3 за отказ явиться на доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче». Кроме того, «Бешикташ» будет обязан выплатить коммерческий доход, который команда заработала в текущем розыгрыше Кубка Турции.

Ответная игра турнира, которая прошла 19 апреля на домашней арене «Фенербахче», была прервана на 58-й минуте при счете 0:0 из-за беспорядков. Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш получил рассечение головы, из-за чего специалист был госпитализирован, кроме того, повреждения получили несколько сотрудников «Бешикташа». Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2. После двух игр между командами полиция задержала в общей сложности 31 фаната.

В решающем матче турнира сыграют «Фенербахче» и «Акхисар».

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