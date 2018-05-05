ФК «Бешикташ» отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне
ТАСС, 5 мая. Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации принял решение отстранить «Бешикташ» от участия в Кубке Турции в сезоне-2018/19
ТАСС, 5 мая. Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации принял решение отстранить «Бешикташ» от участия в Кубке Турции в сезоне-2018/19
Также комитет присудил «Бешикташу» техническое поражение со счетом 0:3 за отказ явиться на доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче». Кроме того, «Бешикташ» будет обязан выплатить коммерческий доход, который команда заработала в текущем розыгрыше Кубка Турции.
Ответная игра турнира, которая прошла 19 апреля на домашней арене «Фенербахче», была прервана на 58-й минуте при счете 0:0
В решающем матче турнира сыграют «Фенербахче» и «Акхисар».