«Атырау» сыграл вничью с «Актобе» в матче с голами сербских футболистов

Игра проходила сегодня, 5 мая, и завершилась со счетом 1:1. й.

На 37-й минуте сербский хавбек Саша Марьянович вывел «Актобе» вперед. От поражения «Атырау» ушел в самой концовке. У «нефтяников» также забил сербский легионер — форвард Предраг Сикимич, отличившийся на 83-й минуте.

Для обоих клубов эта ничья стала третьей в сезоне. С шестью очками «Атырау» идет десятым, а «Актобе» с тремя баллами занимает последнее, 12-е, место.