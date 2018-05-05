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«Атырау» сыграл вничью с «Актобе» в матче с голами сербских футболистов
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с «Актобе» в домашнем матче восьмого тура казахстанской
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с «Актобе» в домашнем матче восьмого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 5 мая, и завершилась со счетом 1:1. й.
На 37-й минуте сербский хавбек Саша Марьянович вывел «Актобе» вперед. От поражения «Атырау» ушел в самой концовке. У «нефтяников» также забил сербский легионер — форвард Предраг Сикимич, отличившийся на 83-й минуте.
Для обоих клубов эта ничья стала третьей в сезоне. С шестью очками «Атырау» идет десятым, а «Актобе» с тремя баллами занимает последнее, 12-е, место.
Отметим, что 27 апреля «Актобе» по решению ФИФА был лишен шести очков за долги перед бывшим игроком Данило Неко.