«Сток Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Встреча проходила на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джеймс Макартур и Патрик ван Анхольт, а за «Сток Сити» точным ударом отметился Шердан Шакири. Таким образом, «Сток Сити» продлил свою серию без побед в АПЛ до 13 матчей (семь ничьих и шесть поражений).