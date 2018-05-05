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«Сток Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» принимал на своём поле «Кристал Пэлас».
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» принимал на своём поле «Кристал Пэлас».
Встреча проходила на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джеймс Макартур и Патрик ван Анхольт, а за «Сток Сити» точным ударом отметился Шердан Шакири. Таким образом, «Сток Сити» продлил свою серию без побед в АПЛ до 13 матчей (семь ничьих и шесть поражений).
«Сток Сити» (30 очков) располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. После этой неудачи команда лишилась даже теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ на будущий сезон. «Кристал Пэлас» (41) находится на 11-й позиции.
|Стоук Сити
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1:2
Первый тайм: 1:0
|Кристал Пэлас
|Пол Ламберт
|Рой Ходжсон
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)