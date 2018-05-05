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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сток Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» принимал на своём поле «Кристал Пэлас».

Встреча проходила на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джеймс Макартур и Патрик ван Анхольт, а за «Сток Сити» точным ударом отметился Шердан Шакири. Таким образом, «Сток Сити» продлил свою серию без побед в АПЛ до 13 матчей (семь ничьих и шесть поражений).

«Сток Сити» (30 очков) располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. После этой неудачи команда лишилась даже теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ на будущий сезон. «Кристал Пэлас» (41) находится на 11-й позиции.

Стоук Сити 1:2
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
5.05.2018, 14:30 основной раунд: 37-й тур Bet365 Stadium
Главные тренеры
Пол Ламберт Рой Ходжсон
Голы
43′ Джердан Шачири 22
18 Джеймс Макартур (Р. Лофтус-Чик) 68′
3 Патрик ван Анхолт 86′
Составы
Джек Батленд 1
63′ Мориц Бауэр 2
85′ Эрик Питерс 3
Курт Зума 6
Райан Шоукросс 17
Джо Аллен 4
81′ Баду Ндиай 27
Маме Бирам Диуф 18
89′ Джердан Шачири 22
64′ 77′ Глен Джонсон 8
Тайриз Кэмпбелл 40
67′ Питер Крауч 25
Рамадан Собхи 32
13 Уэйн Хеннесси
3 Патрик ван Анхолт
5 Джеймс Томкинс 64′
12 Мамаду Сако
4 Лука Миливоевич 54′
8 Рубен Лофтус-Чик
18 Джеймс Макартур
11 Вильфрид Заа
2 Джоэл Уорд 40′
34 Мартин Келли
7 Йоан Кабай 63′
17 Кристиан Бентеке
10 Эндрос Таунсенд 88′
15 Джеффри Шлупп
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 2
1 Угловые 7
18 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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