«Кайрат» одержал шестую победу в КПЛ-2018 и сократил отставание от «Астаны»

Игра в Талдыкоргане завершилась со счетом 1:3.

На десятой минуте Чума Анене вывел «Кайрат» вперед. Поучаствовал норвежский нападающий и во втором голе — именно после его удара мяч в свои ворота срезал защитник Тимур Рудосельский, который ранее играл за алматинский клуб.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 46-й минуте отличился хавбек «Жетысу» Жакып Кожамберды, а на 71-й забил полузащитник «Кайрата» Станислав Лунин.