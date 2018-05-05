«Кайрат» одержал шестую победу в КПЛ-2018 и сократил отставание от «Астаны»
Футболисты «Жетысу» проиграли «Кайрату» в домашнем матче восьмого тура казахстанской
Футболисты «Жетысу» проиграли «Кайрату» в домашнем матче восьмого тура казахстанской
Игра в Талдыкоргане завершилась со счетом 1:3.
На десятой минуте Чума Анене вывел «Кайрат» вперед. Поучаствовал норвежский нападающий и во втором голе — именно после его удара мяч в свои ворота срезал защитник Тимур Рудосельский, который ранее играл за алматинский клуб.
Во втором тайме команды обменялись голами. На 46-й минуте отличился хавбек «Жетысу» Жакып Кожамберды, а на 71-й забил полузащитник «Кайрата» Станислав Лунин.
Для «Кайрата» эта победа стала шестой в восьми матчах. С 20 очками алматинцы идут вторым, отставая на два балла от «Астаны», которая сыграла девять встреч. Потерпевший пятое поражение «Жетысу» имеет семь очков и занимает седьмую строчку.