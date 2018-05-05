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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал шестую победу в КПЛ-2018 и сократил отставание от «Астаны»

Футболисты «Жетысу» проиграли «Кайрату» в домашнем матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Талдыкоргане завершилась со счетом 1:3.

На десятой минуте Чума Анене вывел «Кайрат» вперед. Поучаствовал норвежский нападающий и во втором голе — именно после его удара мяч в свои ворота срезал защитник Тимур Рудосельский, который ранее играл за алматинский клуб.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 46-й минуте отличился хавбек «Жетысу» Жакып Кожамберды, а на 71-й забил полузащитник «Кайрата» Станислав Лунин.

Для «Кайрата» эта победа стала шестой в восьми матчах. С 20 очками алматинцы идут вторым, отставая на два балла от «Астаны», которая сыграла девять встреч. Потерпевший пятое поражение «Жетысу» имеет семь очков и занимает седьмую строчку.

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