СМИ: Неймар хочет создать эффективную связку с Роналду в «Реале»

Источник: Reuters

По информации Marca, бразилец хочет играть с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, создав с ним эффективную связку. Отмечается, что Неймар может оформить переход в «Реал» уже этим летом.

Сообщается, что важным условием для Неймара является то, что Роналду не против его перехода в «Реал».