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14:26 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Неймар хочет создать эффективную связку с Роналду в «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Реала» этим летом.

Источник: Reuters

По информации Marca, бразилец хочет играть с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, создав с ним эффективную связку. Отмечается, что Неймар может оформить переход в «Реал» уже этим летом.

Сообщается, что важным условием для Неймара является то, что Роналду не против его перехода в «Реал».

В текущем сезоне на счету 26-летнего Неймара 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и отдал 19 голевых передач.

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