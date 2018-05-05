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СМИ: Неймар хочет создать эффективную связку с Роналду в «Реале»
Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Реала» этим летом.
Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Реала» этим летом.
По информации Marca, бразилец хочет играть с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, создав с ним эффективную связку. Отмечается, что Неймар может оформить переход в «Реал» уже этим летом.
Сообщается, что важным условием для Неймара является то, что Роналду не против его перехода в «Реал».
В текущем сезоне на счету 26-летнего Неймара 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и отдал 19 голевых передач.