Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради клуба с Украины

У 19-летнего футболиста было официальное предложение со стороны испанской «Барселоны», однако Сиприано сделал выбор в пользу донецкого клуба.

По словам самого игрока, его привлекли не деньги.

«Решение не связано с деньгами. Это вопрос планирования. Там у меня будет шанс выступить в Лиге чемпионов. Клуб отлично работает с молодыми бразильцами», — отметил Сиприано.

На данный момент в составе «Шахтера» выступает семь представителей Бразилии: защитники Исмаили и Додо, а также полузащитники Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард и Алан Патрик.