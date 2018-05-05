Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради клуба с Украины

У 19-летнего футболиста было официальное предложение со стороны испанской «Барселоны», однако Сиприано сделал выбор в пользу донецкого клуба.
По словам самого игрока, его привлекли не деньги.
«Решение не связано с деньгами. Это вопрос планирования. Там у меня будет шанс выступить в Лиге чемпионов. Клуб отлично работает с молодыми бразильцами», — отметил Сиприано.
На данный момент в составе «Шахтера» выступает семь представителей Бразилии: защитники Исмаили и Додо, а также полузащитники Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард и Алан Патрик.
Донецкий клуб — действующий чемпион Украины. В нынешнем розыгрыше турнира «Шахтер» лидирует в борьбе за титул, опережая ближайшего преследователя — киевское «Динамо» — на два очка.