Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради клуба с Украины

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ нанесла «смертельный экономический удар» по США - Кедми
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно
Динамо М
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
14:00
Верес
Ворскла
Футбол. Зарубежный
14:30
Стоук Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
14Сборная России обыграла команду Франции
12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради клуба с Украины

Бразильский полузащитник «Сан-Паулу» Маркиньос Сиприано отказался продлевать контракт со своей командой и присоединится к донецкому «Шахтеру» осенью 2018-го. Об этом сообщает Yahoo! Esportes.

У 19-летнего футболиста было официальное предложение со стороны испанской «Барселоны», однако Сиприано сделал выбор в пользу донецкого клуба.

Читайте также
Тренер «Шахтера» Фонсека может сменить Венгера в «Арсенале»

По словам самого игрока, его привлекли не деньги.

«Решение не связано с деньгами. Это вопрос планирования. Там у меня будет шанс выступить в Лиге чемпионов. Клуб отлично работает с молодыми бразильцами», — отметил Сиприано.

На данный момент в составе «Шахтера» выступает семь представителей Бразилии: защитники Исмаили и Додо, а также полузащитники Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард и Алан Патрик.

Донецкий клуб — действующий чемпион Украины. В нынешнем розыгрыше турнира «Шахтер» лидирует в борьбе за титул, опережая ближайшего преследователя — киевское «Динамо» — на два очка.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
«Самая сексуальная керлингистка» из России сменит партнера
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит»
Лучшие голы первого игрового дня ЧМХ-2018 (видео)
«Краснодар» поднялся на третье место в таблице РФПЛ
Русские — допингисты, иностранцы — чистые. Так сейчас в спорте?
Кучеров помог «Тампе» одержать третью победу над «Бостоном» в КС
Тихонов: Закон о допинге, который приняла Госдума, — не закон
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь