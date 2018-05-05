ПФЛК назвала лучших игрока и тренера апреля

Как и ранее, голосование было проведено с участием главных тренеров команд Премьер-Лиги. При определении лучшего игрока апреля каждый из респондентов называл свой вариант из трех футболистов.

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Далее в зависимости от места номинантам присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 — за 2 место, 1 — за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов.

При выявлении лучшего тренера месяца опрашиваемые назвали по одному варианту. Итоги голосования выглядят следующим образом: Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин, набрав 26 баллов, стал лучшим игроком Премьер-лиги в апреле 2018 г.