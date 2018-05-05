ПФЛК назвала лучших игрока и тренера апреля
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела традиционный опрос с целью определения лучшего главного тренера и футболиста Чемпионата Казахстана в апреле.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела традиционный опрос с целью определения лучшего главного тренера и футболиста Чемпионата Казахстана в апреле.
Как и ранее, голосование было проведено с участием главных тренеров команд
Далее в зависимости от места номинантам присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 — за 2 место, 1 — за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов.
При выявлении лучшего тренера месяца опрашиваемые назвали по одному варианту. Итоги голосования выглядят следующим образом: Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин, набрав 26 баллов, стал лучшим игроком
Лучшим тренером прошедшего месяца второй раз кряду стал наставник «Астаны» Григорий Бабаян, в пользу которого свой выбор сделали 7 из 12 коллег.