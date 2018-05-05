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11:29 (мск), источник: Sports.kz

ПФЛК назвала лучший гол в седьмом туре Премьер-Лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК)подвела итоги голосования, в котором любителям отечественного футбола было предложено выбрать лучший гол седьмого тура Премьер-Лиги.

В прошедшем туре было забито не так много голов, однако ценность каждого мяча, побывавшего в сетке ворот, трудно недооценить.

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Традиционное голосование проходило на официальном сайте ПФЛК и в группе @pflkaz в социальной сети «Вконтакте».

По итогам опроса среди болельщиков автором лучшего гола седьмого тура Премьер-лиги был признан полузащитник «Актобе» Милан Радин. В домашнем поединке против петропавловского «Кызыл-Жар СК» сербский хавбек прицельным ударом в «девятку» снял все вопросы о победителе матча.

Голу Радина отдало предпочтение подавляющее большинство респондентов — 2255 голосов.

В тройку лучших голов попали:
1. Гол Милана Радина (Актобе-Кызыл-Жар СК) — 2255 голосов;
2. Гол Абата Аймбетова (Актобе-Кызыл-Жар СК) — 717 голосов;
3. Гол Марата Хайруллина (Атырау-Жетысу) — 555 голосов.

Гол Милана Радина становится претендентом на звание «Лучший гол апреля», опрос по которому пройдет в ближайшее время.

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