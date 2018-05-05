ПФЛК назвала лучший гол в седьмом туре Премьер-Лиги
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК)подвела итоги голосования, в котором любителям отечественного футбола было предложено выбрать лучший гол седьмого тура
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК)подвела итоги голосования, в котором любителям отечественного футбола было предложено выбрать лучший гол седьмого тура
В прошедшем туре было забито не так много голов, однако ценность каждого мяча, побывавшего в сетке ворот, трудно недооценить.
Традиционное голосование проходило на официальном сайте ПФЛК и в группе @pflkaz в социальной сети «Вконтакте».
По итогам опроса среди болельщиков автором лучшего гола седьмого тура
Голу Радина отдало предпочтение подавляющее большинство респондентов — 2255 голосов.
В тройку лучших голов попали:
1. Гол Милана Радина (Актобе-Кызыл-Жар СК) — 2255 голосов;
2. Гол Абата Аймбетова (Актобе-Кызыл-Жар СК) — 717 голосов;
3. Гол Марата Хайруллина (Атырау-Жетысу) — 555 голосов.
Гол Милана Радина становится претендентом на звание «Лучший гол апреля», опрос по которому пройдет в ближайшее время.