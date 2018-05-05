«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл всем новичкам АПЛ

Встреча, прошедшая в Фалмере, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 57-й минуте игры забил Паскаль Гросс.

Таким образом, в текущем чемпионате «Юнайтед» проиграл в гостях всем новичкам АПЛ. По итогам сезона-2016/17 «Ньюкасл», «Брайтон» и «Хаддерсфилд» поднялись из чемпионшипа в сильнейшую английскую лигу.

В текущем чемпионате команда тренера Жозе Моуринью проиграла в гостях и «сорокам» (0:1), и «чайкам» (0:1), и «терьерам» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» впервые за время своих выступлений в сильнейшей английской лиге проиграл на выезде всем трем командам-новичкам в рамках одного сезона.