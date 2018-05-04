Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону»
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура английской
На 57-й минуте Хосе Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс. Мяч был выбит с линии усилиями Маркоса Рохо, однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.
«МЮ» (77 очков) занимает второе место в таблице, «Брайтон» (40) — 11-е.
|Брайтон & Хоув
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Крис Хьютон
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|3
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)