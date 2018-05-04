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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону»

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Источник: Reuters

На 57-й минуте Хосе Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс. Мяч был выбит с линии усилиями Маркоса Рохо, однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.

«МЮ» (77 очков) занимает второе место в таблице, «Брайтон» (40) — 11-е.

Брайтон & Хоув 1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
4.05.2018, 22:00 основной раунд: 37-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Жозе Моуринью
Голы
57′ Паскаль Гросс 13
Составы
Мэтью Райан 1
Сальтор Грау Бруно 2
Гаэтан Бонг 3
Льюис Данк 5
Шейн Даффи 22
Дэйл Стивенс 6
Дэйви Преппер 24
Антони Кноккарт 11
67′ 84′ Паскаль Гросс 13
Берам Каяль 7
47′ 90′ Гленн Маррей 17
Леонардо Ульоа 16
88′ Хосе Искиэрдо 19
Солли Марч 20
1 Давид де Хеа
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
8 Хуан Мануэль Мата
18 Эшли Янг
31 Неманья Матич
11 Антони Марсьяль
19 Маркус Рэшфорд
5 Маркос Рохо 76′
39 Скотт Мактоминэй
36 Маттео Дармиан 68′
23 Люк Шоу
27 Маруан Феллаини 68′
14 Джесси Лингард
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 3
5 Угловые 6
5 Фолы 3
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брайтон & Хоув
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