«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону»

На 57-й минуте Хосе Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс. Мяч был выбит с линии усилиями Маркоса Рохо, однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.