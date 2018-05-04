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«ПСЖ» не смог обыграть «Амьен»
«ПСЖ» не сумел победить «Амьен» в поединке 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
«ПСЖ» не сумел победить «Амьен» в поединке 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
В составе парижского клуба голами отметились форвард Эдинсон Кавани и полузашитник Кристофер Нкунку. Авторами обоих голов «Амьена» стал бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате.
«ПСЖ», набрав 92 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице французского первенства, «Амьен» (42) — на 12-й строчке.
В следующем туре чемпионата «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Ренном», «Амьен» проведёт домашний поединок с «Метцом».
|Кристоф Пеллиссье
|Эмери Унаи
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|13
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)