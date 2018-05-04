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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» не смог обыграть «Амьен»

«ПСЖ» не сумел победить «Амьен» в поединке 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Источник: Reuters

В составе парижского клуба голами отметились форвард Эдинсон Кавани и полузашитник Кристофер Нкунку. Авторами обоих голов «Амьена» стал бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате.

«ПСЖ», набрав 92 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице французского первенства, «Амьен» (42) — на 12-й строчке.

В следующем туре чемпионата «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Ренном», «Амьен» проведёт домашний поединок с «Метцом».

Амьен 2:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
4.05.2018, 21:45 основной раунд: 36-й тур Stade de la Licorne
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Эмери Унаи
Голы
47′ Мусса Конате 15
80′ Мусса Конате 15
9 Эдинсон Кавани 26′
24 Кристофер Нкунку 64′
Составы
Режис Гюртнер 1
Абду Халед Аденон 3
Бакай Дибасси 12
Исса Сиссоко 25
Данилу Авелар 35
59′ Бонгани Зунгу 34
Гаэль Какюта 14
Мусса Конате 15
74′ Тома Монкондюи 6
83′ Гессума Фофана 8
81′ Харрисон Манзала 7
Матье Бодмер 24
66′ Кантен Корнетт 13
Серж Гакпе 37
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
20 Левен Кюрзава
18 Джовани Ло Сельсо
27 Хавьер Пасторе
9 Эдинсон Кавани
11 Анхель Ди Мария
8 Тиагу Мотта 78′
25 Адриен Рабьо
24 Кристофер Нкунку 84′
29 Кильян Мбаппе
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 8
3 Угловые 13
14 Фолы 9
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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