Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Марго Робби, Стюарт и дочь Деппа побывали на показе Chanel
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон & Хоув0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен1
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо К1
Мариуполь1
Футбол. Премьер-лига
5.05
СКА-Хабаровск
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
5.05
Тосно
Динамо М
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Слишком смуглая Джиджи Хадид на обложке Vogue возмутила соцсети
Марго Робби, Стюарт и дочь Деппа побывали на показе Chanel
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
20Смолов притормозил «Локомотив» на пути к чемпионству
18«Зенит» — ЦСКА: ничья в пользу «Спартака»
22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

В воскресенье — последнее «класико» канонической «Барселоны», которую мы знаем

Потом всё изменится.

Источник: Reuters

Эпоха этой «Барселоны» обязательно закончится киношно. Андреса Иньесту выпустят на последнее класико в карьере, дадут поиграть минут 60 — в нынешнем темпе игры Иньесте будет сложно выдержать под 90, даже против резерва «Реала», — и под стоячие овации заменят. Для эффекта максимальной кинематографичности Иньесту стоит заменить на Филиппе Коутиньо: тогда одна замена окончательно закроет одну эпоху и откроет другую.

Если задуматься, «Барселона» конца 2000-х — первой половины 2010-х — единственный успешный проект последних лет, где футбольную философию и преемственность удалось конвертировать во что-то осязаемое (трофеи). Все звенья цепи были взаимосвязаны: «Ла Масия», откуда и поднялся Иньеста, стала сокровищницей главной команды, единая система игры (4−3−3 на всех уровнях) помогала безболезненно прыгать с уровня на уровень, а различные тренеры прокачивали футбольную философию в поисках идеала своего времени. Хосеп Гвардиола нашёл, да. Пока топ-клубы медленно обезличивались, набирая звёзд и тасуя их, а поиск стиля и философии стал фишкой пока-ещё-не-топов — таких, как «Манчестер Сити», — «Барселона» сохраняла идеи как главный фактор своего величия.

Теперь всё изменится. Превращение началось ещё при Луисе Энрике, уход Иньесты лишь окончательно документирует процесс. Сейчас «Барселоной» рулит прагматик Эрнесто Вальверде, схема 4−3−3 стала резервной, а основной — более сдержанная 4−4−2. Отказ от мяча стал чаще, игра в атаке — проще, вместо команды волшебников остался один (ко второму, Серхио Бускетсу, нашли противоядие). Символом трансферной политики этой «Барсы» становится Паулиньо — ролевик топ-уровня, отлично включающийся в атаки вторым темпом, полезный в воздухе, в борьбе. Но купленный задорого для ролевика и лишённый техники, которую всегда считали главным критерием пропуска в «Барселону». Ролевики ценнее волшебников.

Читайте также
Китайский клуб хочет купить 6 млн бутылок вина Иньесты, чтобы тот играл за него

Разница между Иньестой и Коутиньо, чья позиция в будущем сезоне — там, где играл Андрес, в похожей плоскости. Волшебника, выращенного в «Ла Масии», меняет не такой же (в академии «Барсы» всё плохо, это уже не новость), а крутой нанятый ролевик. Вы, наверное, читали инсайды испанского журналиста Диего Торреса о том, что Юрген Клопп очень хотел впарить Коутиньо, считая бразильца переоценённым. Коутиньо, несмотря на одарённость, до старения Лео Месси обречён быть крутым ролевиком.

Коутиньо и есть крутой ролевик, работающий на хайлайты — способен заполнять нужные зоны, прессинговать в нужных зонах, фантазировать в атаке и много, очень много бить. Но «Барселона» не будет надеяться на Коутиньо, как на Месси или хотя бы как на Неймара в предпарижский сезон, и не будет строить вокруг него полузащиту, как вокруг Иньесты или ранее Хави. Если сравнивать с каждым из этой четвёрки, Коутиньо — ограниченный игрок, чья эффективность увеличивается только в конкретной роли и при свободе действий без мяча.

У меня есть три мысли, почему «Барселона» после старения своей волшебной команды была обречена стать обычным топ-клубом, которым и станет летом:

1. Даже «Барселоне» теперь легче купить игрока, чем воспитать. Увеличение расходов на трансферы совпало с регрессом академии, а полтора сезона на высоком уровне становятся достаточным опытом для 100-миллионных трат. Финансовая ситуация и коммерциализация клуба позволяют «Барсе» идти по пути наименьшего сопротивления — тратить и нацеливаться на сиюминутный результат, а не растить.

2. Современный футбол как никогда раньше требует тактической гибкости. Пример «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов показателен: даже подстроившись под «Ливерпуль» в выборе состава и тактики, Хосеп Гвардиола проиграл, и во многом причина поражения — акцент на своих сильных сторонах с полным игнором своих слабых. Тактическая революция в сторону гибкости неизбежна: даже в голландском футболе, где схему 4−3−3 считали священным, теперь царят прагматики Коку и ван Бронкхорст, а «Аякс» четыре года подряд не выигрывает ничего. «Барселона» стала предсказуемой в прошлом сезоне, когда Бускетса раскусили, а на слабости Месси без мяча массово надавили — менять тактику было необходимо.

3. Тренер современного топ-клуба должен сохранять его в статусе топ-клуба — такая тенденция прослеживается всё чаще. Почти-топам, таким, как «Ливерпуль» трёхлетней давности, нужен коуч-идеолог, бешеный тактик, а топам — просто сильный тренер, понимающий, как не нарушить баланс в игре. Эрнесто Вальверде как раз такой.

Читайте также
Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории

Всё это уже случилось с «Барселоной».

Андрес Иньеста — одна из последних ниточек, державших в команде что-то от легендарной команды с Хавиньестой в расцвете сил. Он выигрывал конкуренцию у новичков на его позицию, подстраивался под непривычный футбол и непривычную тактику, умудряясь даже там сохранять главные полезные качества. Так, в провальном матче в Риме именно Иньеста лучше всех игроков «Барсы» двигал мяч, смещаясь к центру и пасуя только в центр. Футбол «Барселоны» стал более примитивным и как никогда завязан на Месси, и лишь Иньеста понимает игру и делает её на том же качественном уровне — даже несмотря на возраст.

Но изменения неизбежны. Воскресное класико — последнее на ближайшие годы, когда мы увидим «Барселону», всё ещё не настолько близкую к современным топ-клубам. Не обезличенную. В следующем сезоне класико снова станет обычным напряжённым матчем команд, игроков, но не столкновением стилей футбола.
Иньесту заменит Коутиньо, эпоху волшебников — эпоха ролевиков.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Потренировались на французах
Сборная США обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею
Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе
Тренер сборной России прокомментировал старт команды на ЧМХ-2018
«Спартак» оштрафовали на 105 тысяч рублей по итогам 28-го тура
«Ак Барс» продлил контракт с лучшим игроком финала плей-офф КХЛ
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь