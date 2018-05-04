В воскресенье — последнее «класико» канонической «Барселоны», которую мы знаем
Потом всё изменится.
Потом всё изменится.
Эпоха этой «Барселоны» обязательно закончится киношно. Андреса Иньесту выпустят на последнее класико в карьере, дадут поиграть минут 60 — в нынешнем темпе игры Иньесте будет сложно выдержать под 90, даже против резерва «Реала», — и под стоячие овации заменят. Для эффекта максимальной кинематографичности Иньесту стоит заменить на Филиппе Коутиньо: тогда одна замена окончательно закроет одну эпоху и откроет другую.
Если задуматься, «Барселона» конца 2000-х — первой половины 2010-х — единственный успешный проект последних лет, где футбольную философию и преемственность удалось конвертировать во
Теперь всё изменится. Превращение началось ещё при Луисе Энрике, уход Иньесты лишь окончательно документирует процесс. Сейчас «Барселоной» рулит прагматик Эрнесто Вальверде, схема 4−3−3 стала резервной, а основной — более сдержанная 4−4−2. Отказ от мяча стал чаще, игра в атаке — проще, вместо команды волшебников остался один (ко второму, Серхио Бускетсу, нашли противоядие). Символом трансферной политики этой «Барсы» становится Паулиньо — ролевик
Разница между Иньестой и Коутиньо, чья позиция в будущем сезоне — там, где играл Андрес, в похожей плоскости. Волшебника, выращенного в «Ла Масии», меняет не такой же (в академии «Барсы» всё плохо, это уже не новость), а крутой нанятый ролевик. Вы, наверное, читали инсайды испанского журналиста Диего Торреса о том, что Юрген Клопп очень хотел впарить Коутиньо, считая бразильца переоценённым. Коутиньо, несмотря на одарённость, до старения Лео Месси обречён быть крутым ролевиком.
Коутиньо и есть крутой ролевик, работающий на хайлайты — способен заполнять нужные зоны, прессинговать в нужных зонах, фантазировать в атаке и много, очень много бить. Но «Барселона» не будет надеяться на Коутиньо, как на Месси или хотя бы как на Неймара в предпарижский сезон, и не будет строить вокруг него полузащиту, как вокруг Иньесты или ранее Хави. Если сравнивать с каждым из этой четвёрки, Коутиньо — ограниченный игрок, чья эффективность увеличивается только в конкретной роли и при свободе действий без мяча.
У меня есть три мысли, почему «Барселона» после старения своей волшебной команды была обречена стать обычным
1. Даже «Барселоне» теперь легче купить игрока, чем воспитать. Увеличение расходов на трансферы совпало с регрессом академии, а полтора сезона на высоком уровне становятся достаточным опытом для 100-миллионных трат. Финансовая ситуация и коммерциализация клуба позволяют «Барсе» идти по пути наименьшего сопротивления — тратить и нацеливаться на сиюминутный результат, а не растить.
2. Современный футбол как никогда раньше требует тактической гибкости. Пример «Манчестер Сити» в
3. Тренер современного
Всё это уже случилось с «Барселоной».
Андрес Иньеста — одна из последних ниточек, державших в команде
Но изменения неизбежны. Воскресное класико — последнее на ближайшие годы, когда мы увидим «Барселону», всё ещё не настолько близкую к современным
Иньесту заменит Коутиньо, эпоху волшебников — эпоха ролевиков.