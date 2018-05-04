«Слуцк» обыграл «Смолевичи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Свою третью викторию в нынешнем первенстве случчане добыли на своем поле, одолев «Смолевичи» со счетом 1:0. Единственный гол на 51-й минуте игры забил лучший бомбардир турнира Евгений Шикавка, в активе которого уже 5 мячей.