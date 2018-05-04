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20:51 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» обыграл «Смолевичи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одержали победу в стартовом матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Свою третью викторию в нынешнем первенстве случчане добыли на своем поле, одолев «Смолевичи» со счетом 1:0. Единственный гол на 51-й минуте игры забил лучший бомбардир турнира Евгений Шикавка, в активе которого уже 5 мячей.

В субботу, 5 мая, состоятся еще три матча: «Витебск» — «Минск», «Торпедо» (Минск) — «Луч» (Минск), «Городея» — «Гомель». В воскресенье, 6 мая, также пройдут три поединка: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест). В заключительной встрече 6-го тура могилевский «Днепр» примет лидера чемпионата борисовский БАТЭ.

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 15 очков (5 матчей), «Динамо» (Минск) — 13 (5), «Слуцк» — 11 (6).

Смолевичи
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