Класико на «Камп Ноу» и Конте против Клоппа
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.
БЕЗ ЧЕМПИОНСКОГО КОРИДОРА
Испанское класико — шедевр мирового футбола, независимо от турнирной ситуации. Сейчас, когда «Барселона» уже оформила золотой дубль, «Реалу» не так уж и важно, каким он будет в итоговой таблице. Что второе место, что четвертое дают путевку в Лигу чемпионов, где сливочные, в отличие от опростоволосившихся каталонцев, дошли до финала. Да еще и третий раз подряд!
Однако каждый отдельно взятый матч с принципиальным соперником — маленькая война, поэтому Зинедин Зидан давно заявил: его команда не будет выстраивать для «Барсы» чемпионский коридор. Здесь принципы важнее общепринятых традиций, игроки своего тренера публично поддержали, и «Реал» должен быть
РОБКИЕ НАДЕЖДЫ «ЧЕЛСИ»
В Англии главный матч между «Челси» и «Ливерпулем» завершит программу тура и, возможно, поставит крест на призрачных надеждах синих все же финишировать в лигочемпионской четверке. Для этого нужно выполнить несколько условий: набрать девять очков в трех последних матчах, включая перенесенный с «Хаддерсфилдом», и дождаться от красных еще одной осечки, потому что в случае равенства очков команда Юргена Клоппа опередит лондонцев за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. В воскресенье на «Стэмфорд Бридж» интрига либо закрутится с новой силой, либо окончательно умрет. И, конечно, будем ждать 32-й гол Мохамеда Салаха, который должен пытаться не только установить рекорд сезонной результативности в АПЛ, но и продолжать борьбу за «Золотую бутсу».
ЛИССАБОНСКОЕ ДЕРБИ В ПОЛЬЗУ «ДРАКОНОВ»?
Все ближе развязка в португальском чемпионате, где «Порту» после гостевой победы над «Бенфикой» вернул себе лидерство, а когда лиссабонцы проиграли еще и домашний матч с «Тонделой», «драконы» оторвались от вечного конкурента уже на пять очков. Действующий чемпион после четырех лет гегемонии на внутренней арене может сдать полномочия уже в субботу, причем лишить «орлов» шансов на пятый кряду титул готов другой заклятый враг — «Спортинг». И не из принципа, а потому, что «львам» и возглавляющему их бывшему наставнику «Бенфики» Жорже Жезушу нужна вторая португальская путевка в Лигу чемпионов.
Для этого не знающему побед в лиссабонских дерби с октября 2015 года (=2−2) «Спортингу» надо побеждать. Ничья при нынешнем равенстве очков
ЧТО СМОТРЕТЬ НА ВЫХОДНЫХ
5 мая, суббота
«Спортинг» — «Бенфика». 22.30. Стадион «Жозе Алваладе».
6 мая, воскресенье
«Брюгге» — «Андерлехт». 15.30. Стадион «Ян Брейгель».
«Челси» — «Ливерпуль». 18.30. Стадион «Стэмфорд Бридж».
«Барселона» — «Реал». 21.45. Стадион «Камп Ноу».
«Марсель» — «Ницца». 22.05. Стадион «Велодром».