Класико на «Камп Ноу» и Конте против Клоппа

Источник: AFP 2018

БЕЗ ЧЕМПИОНСКОГО КОРИДОРА

Испанское класико — шедевр мирового футбола, независимо от турнирной ситуации. Сейчас, когда «Барселона» уже оформила золотой дубль, «Реалу» не так уж и важно, каким он будет в итоговой таблице. Что второе место, что четвертое дают путевку в Лигу чемпионов, где сливочные, в отличие от опростоволосившихся каталонцев, дошли до финала. Да еще и третий раз подряд!

Однако каждый отдельно взятый матч с принципиальным соперником — маленькая война, поэтому Зинедин Зидан давно заявил: его команда не будет выстраивать для «Барсы» чемпионский коридор. Здесь принципы важнее общепринятых традиций, игроки своего тренера публично поддержали, и «Реал» должен быть по-хорошему злым, чтобы поквитаться за декабрьское унижение на «Сантьяго Бернабеу» (0:3).

РОБКИЕ НАДЕЖДЫ «ЧЕЛСИ»

В Англии главный матч между «Челси» и «Ливерпулем» завершит программу тура и, возможно, поставит крест на призрачных надеждах синих все же финишировать в лигочемпионской четверке. Для этого нужно выполнить несколько условий: набрать девять очков в трех последних матчах, включая перенесенный с «Хаддерсфилдом», и дождаться от красных еще одной осечки, потому что в случае равенства очков команда Юргена Клоппа опередит лондонцев за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. В воскресенье на «Стэмфорд Бридж» интрига либо закрутится с новой силой, либо окончательно умрет. И, конечно, будем ждать 32-й гол Мохамеда Салаха, который должен пытаться не только установить рекорд сезонной результативности в АПЛ, но и продолжать борьбу за «Золотую бутсу».

ЛИССАБОНСКОЕ ДЕРБИ В ПОЛЬЗУ «ДРАКОНОВ»?

Все ближе развязка в португальском чемпионате, где «Порту» после гостевой победы над «Бенфикой» вернул себе лидерство, а когда лиссабонцы проиграли еще и домашний матч с «Тонделой», «драконы» оторвались от вечного конкурента уже на пять очков. Действующий чемпион после четырех лет гегемонии на внутренней арене может сдать полномочия уже в субботу, причем лишить «орлов» шансов на пятый кряду титул готов другой заклятый враг — «Спортинг». И не из принципа, а потому, что «львам» и возглавляющему их бывшему наставнику «Бенфики» Жорже Жезушу нужна вторая португальская путевка в Лигу чемпионов.

Для этого не знающему побед в лиссабонских дерби с октября 2015 года (=2−2) «Спортингу» надо побеждать. Ничья при нынешнем равенстве очков бело-зеленых не устроит, потому что они уступают землякам по дополнительным показателям. Ну, а «Порту» все же ни от кого не зависит: чтобы взять золото с первой попытки, вернувшемуся на родину из «Нанта» Сержиу Консейсау надо просто обыграть в воскресенье балансирующий на грани вылета «Фейренсе».

ЧТО СМОТРЕТЬ НА ВЫХОДНЫХ

5 мая, суббота

«Спортинг» — «Бенфика». 22.30. Стадион «Жозе Алваладе».