Чем белорусский футбол отличается от Лиги чемпионов?

Источник: AP 2018

Впрочем, тотальное отсутствие зрительского интереса к родному футболу — беда на только «Шахтера». В среду вечером я устроил себе нон-стоп футбольный вечер: с 17.45 до полуночи беспрерывно смотрел телевизор. Сначала показывали полуфиналы Кубка Беларуси, в которых «Днепр» в Могилеве принимал брестское «Динамо», а в Гродно «Неман» бодался с БАТЭ. Потом балдел от шикарного зрелища, когда в Риме «Рома» рубилась с «Ливерпулем». Первое, что приходит на ум, посмеяться над нашими реалиями: мол, играть не умеют (ха-ха), скорости низкие (хи-хи), да и вообще по мячу попадают через раз (хе-хе). Вот только, знаете, что-то не хочется. Да, разница между полуфиналом Кубка Беларуси и Лиги чемпионов, как между «кукурузником» и новым «Боингом», ну так это и объяснимо — там сливки мира, а у нас вода на киселе. И от того, как поют и гудят переполненные трибуны римского Олимпийского стадиона, бросает в дрожь. Но если представить наш футбол в таком антураже, то пропасть уже не покажется столь бесконечной. Ведь поменяй их местами («Ливерпуль с «Ромой» перенеси на искусственное поле ФК «Минск», а брестское «Динамо» с БАТЭ перебрось в этот рай), и картинка сразу станет другой. Радикально. Играть с крыльями за спиной, когда гонят вперед трибуны, приятнее и веселее, нет ни возможности, ни желания филонить, адреналин кипит и организм отдает в эти 90 минут на поле 250 процентов своих возможностей. И соответственно 20, когда на трибунах сидят два пенсионера и один школьник, над полем стоит гробовая тишина, а единственные звуки, который составляют антураж, — тренерский мат и жужжание пчелы, деловито опыляющей одуванчик неподалеку. Это уже не футбол получается, а издевательство над здравым смыслом.

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Из чистого любопытства нашел в своих загашниках футбольный справочник за 1988 год. Открыл на странице «массовый футбол». Иными словами — чемпионат и Кубок БССР, который не имел у широкой публики никакой популярности, вся республика тогда следила за выступлением минского «Динамо» в высшей лиге чемпионата СССР и пяти клубов областных центров во второй. В Минске действительно избалованный зритель не сильно-то шел на матчи «Спутника» или «Орбиты», хотя по паре тысяч все равно всегда собиралось, что по нынешним временам очень приличная цифра. Но зато в других городах футбольная жизнь кипела, на стадионах негде было упасть вишенке, не говоря уж о яблоке: Бобруйск — 5500, Лида — 7000, Жодино — 5000, Солигорск — 6500… Можно много говорить о том, что, дескать, народ был неизбалованный заморскими зрелищами, мало что понимал в развлечениях, видел только деревянные игрушки и футбол был для них главной отдушиной. Все это, конечно, так, но немного не так.

Жители малых городов по всей стране и сейчас обожают футбол. И готовы любить свои команды. Но необходимо сделать так, чтобы любовь эта была обоюдной и разделенной. Чтобы футболисты и зрители жили на одной планете, а не в разных галактиках, и чувствовали не просто заинтересованность друг в друге, а тяготение на уровне «жить друг без друга не можем». Ведь уровень чемпионата БССР и нынешнего первенства Беларуси по своему классу приблизительно схожи (уж не знаю, кто этому сравнению больше обидится: ветераны или новое поколение). Но тогда матчи были праздником, а теперь на трибунах зевают сто бездельников. Верните в Бобруйск, Жодино, Солигорск, Лиду и другие города прежние цифры посещаемости, и антураж с игрой тут же изменятся, картинка станет другой, а отличие от Лиги чемпионов уже не столь разительным. До класса и уровня мастерства «Ливерпуля» футболисты «Белшины», конечно, все равно не дотянутся, но азарт и бескомпромиссное желание победы, обрамленное отчаянной поддержкой тысяч голосов, способны сделать чудо, перевернув сложившееся представление о нашем чемпионате как зрелище нудном, скучном и совершенно бесполезном.