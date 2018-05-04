ФК «Рейнджерс» объявил о назначении Джеррарда на пост главного тренера

Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на четыре года. Ассистентом главного тренера станет Гари Макаллистер.

«Для меня большая честь стать главным тренером “Рейнджерс”, — сказал Джеррард. — Не могу дождаться начала работы. Мы будем опираться на прошлые успехи команды».

После поражения от «Селтика» в матче 35-го тура чемпионата Шотландии со счетом 0:5 главный тренер «Рейнджерс» Грэм Мерти подал в отставку. За три тура до окончания чемпионата клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Абердина» и на 13 очков от «Селтика».