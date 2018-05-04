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16:36 (мск), источник: ТАСС

ФК «Рейнджерс» объявил о назначении Джеррарда на пост главного тренера

ТАСС, 4 мая. Главный тренер юношеской команды английского футбольного клуба «Ливерпуль» (игроки не старше 19 лет) Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на четыре года. Ассистентом главного тренера станет Гари Макаллистер.

«Для меня большая честь стать главным тренером “Рейнджерс”, — сказал Джеррард. — Не могу дождаться начала работы. Мы будем опираться на прошлые успехи команды».

После поражения от «Селтика» в матче 35-го тура чемпионата Шотландии со счетом 0:5 главный тренер «Рейнджерс» Грэм Мерти подал в отставку. За три тура до окончания чемпионата клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Абердина» и на 13 очков от «Селтика».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года. Юношескую команду «Ливерпуля» англичанин возглавил в сентябре прошлого года.

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