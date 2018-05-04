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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» намерен усилиться тремя футболистами ПСЖ

Туринский «Ювентус» намерен в летнее трансферное окно усилиться тремя футболистами «Пари Сен-Жермен».

Источник: Reuters

Как утверждает Tuttosport, среди целей бьянконери оказались защитник Томас Менье и полузащитники Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо. Ранее СМИ сообщали, что все три игрока могут стать частью распродажи «ПСЖ» в связи с запланированной на межсезонье перестройкой состава. Менье потерял место в основе, проиграв конкуренцию Дани Алвесу. Ди Мария, как ожидается, сможет покинуть клуб за относительно небольшую сумму, поскольку его контракт истекает летом 2019 года.

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