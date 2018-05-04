Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Награждение БАТЭ золотыми медалями чемпионата Беларуси-2017 пройдет 9 мая на «Борисов-Арене»
Награждение БАТЭ золотыми медалями чемпионата Беларуси-2017
Награждение БАТЭ золотыми медалями чемпионата Беларуси-2017
Торжественная церемония должна была состояться сразу по завершении предыдущего розыгрыша высшей лиги, однако
БАТЭ ждет всех своих поклонников на стадионе с 16.00. В программу вечера включено много всего интересного. В частности, концерт популярных исполнителей и праздничный салют.