Роналду, Рамос и Навас могут не сыграть против «Барселоны»

Как известно, «Барса» в предыдущем туре досрочно выиграла турнир испанской Примеры и выйдет на домашний матч против своих «заклятых друзей» в ранге чемпиона. «Реал» давно потерял шансы на успех в первенстве страны, но в третий раз подряд вышел в финал главного евротурнира.

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Поэтому наставник «сливочных» Зинедин Зидан вполне может себе позволить изменения в составе на гостевой матч против «Барсы». Испанская ABC утверждает, что в «класико» не сыграют пятеро ведущих футболистов «Реала» — Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич и вратарь Кейлор Навас, который в полуфинале Лиги чемпионов творил чудеса против «Баварии».