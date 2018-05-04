Чемпион будет остановлен? Превью к восьмому туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 8

5 мая (суббота).

«Шахтер» — «Астана»

Команда Владимира Журавеля не проигрывает шесть игр подряд. Единственное поражение потерпела в первом туре в гостях от «Ордабасы» (1:2). Так что есть все основания полагать, что карагандинцы дадут бой чемпиону. Хотелось бы даже, чтобы подставили подножку гостям ради интриги. О поражении не говорим, а вот ничья была бы хорошим результатом для «горняков» и конкурентов «Астаны» по чемпионской гонке.

Всего команды встречались 31 раз, десять побед одержал «Шахтер» при трех ничьих и 18 поражениях с разницей мячей 31−53. Самый результативный матч соперники выдали в 2009 году, когда на двоих забили шесть мячей — 4:2 в пользу карагандинского клуба.

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«Жетысу» — «Кайрат».

Если алматинцы не допустят недооценки соперника, проблем у них не возникнет. Они просто обязаны на классе проходить семиреченцев, выступающих очень нестабильно. Кроме того, «Жетысу» — одна из малозабиваемых в чемпионате команд (четыре гола). Меньше отличался только «Кайсар» (два гола).

В личных встречах существенное преимущество у «Кайрата», 23 победы при семи ничьих и девяти поражениях с разницей мячей 56−28. Самый крупный счет был зафиксирован в 2000 году, когда кайратовцы провели пять безответных мячей в ворота талдыкорганцев.

«Ордабасы» — «Иртыш».

Матч обещает быть интересным и конкурентным, хотя команды пикируют в последнее время. Если южане не могут выиграть в последних трех играх, то павлодарцы в последний раз набирали полноценные три очка во втором туре. Пора бы гостям возвращаться в игру. Ведь необходимо не только выправлять турнирное положение, но и выходить на уровень достойного выступления в летней квалификации Лиги Европы. В свою очередь южанам ничего не остается кроме, как сосредоточиться на национальном турнире после исключения из еврокубков.

В предыдущих 45 играх «Ордабасы» побеждал в 15 случаях, тогда как «Иртыш» оказывался сильнее в 22 матчах при восьми ничейных исходах. Разница мячей 64−43 в пользу павлодарского клуба, в его активе и две самые крупные победы над шымкентцами 5:1 (2001) и 4:0 (2008).

«Тобол» — «Кайсар».

Костанайцы постараются выиграть и сохранить за собой третье место по итогам данного тура. Однако кызылординцы в победе нуждаются не меньше, если не больше, поскольку в случае поражения Стойчо Младенов может быть отправлен в отставку. Как-никак «Кайсар» остается единственным в премьер-лиге участником, не побеждавшим ни разу с началом сезона. По содержанию игры «Кайсар» не заслуживает быть предпоследним в турнирной таблице.

Интересно, что кызылординцы лишь однажды побеждали в Костанае. Всего игр было проведено 40, 19 из них завершились в пользу «Тобола» при 14 ничьих и семи поражениях с разницей мячей 57−34. При этом «Кайсар» дважды проигрывал с крупным счетом — 0:4 (2004) и 1:5 (2006).

«Атырау» — «Актобе».

При новом тренере Адриане Сосновском «нефтяники» набрали пять очков и с подвала таблицы поднялись на девятое место. Несомненно, атыраусцы захотят довести беспроигрышную серию до четырех туров и продолжить поступательное движение по турнирной лестнице при учете игры на своем поле. Тем не менее не станем ставить крест на амбициях «красно-белых», после снятии шести очков им отступать некуда, в их ситуации каждая игра на вес золота. Да и победа в последнем туре должна была их встряхнуть.

В «личке» перевес на стороне «Актобе»: 25 побед, девять ничьих и восемь поражений с разницей мячей 59−26. В 2010 году командам довелось порадовать болельщиков феерий голов, тогда матч в нефтяной столице завершился уверенной победой актюбинцев со счетом 5:2.

«Кызыл-Жар СК» — «Акжайык».

Встретятся равные по силам соперники. Разница лишь в том, что уральцы больше уверены в своих силах и у них больше спортивной злости. Как итог, идут на шестой строчке, в то время как петропавловцы на десятой. Удача может улыбнуться любой из сторон. Но не будем забывать, что везет тому, кто везет.