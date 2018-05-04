Юрий Вергейчик избран генсекретарем Белорусской федерации футбола

До этого генеральным секретарем АБФФ был Сергей Сафарьян, совмещавший этот пост с должностью первого заместителя председателя, на которой теперь и сосредоточится.

Юрий Вергейчик начал профессиональную карьеру футболиста в 1988 году в минском «Динамо», затем с 1992 по 1995 год выступал за «Динамо-93». Затем его игра привлекла внимание тренерского штаба бельгийского «Моленбека», в котором он играл два сезона. Затем Вергейчик два года выступал за немецкий «Ален», а завершил игровую карьеру в 2000 году в солигорском «Шахтере», перейдя на тренерскую работу в этом клубе. Юрий Вергейчик помог «Шахтеру» впервые стать чемпионом Беларуси (2005) и завоевать Кубок страны (2004). Начиная с 2010 года сосредоточился на административной работе, заняв должность директора ФК «Шахтер».