Рио Фердинанду не дали боксерскую лицензию

Футболист, несколько лет назад завершивший карьеру, решил стать боксером в сентябре 2017 года. По словам Фердинанда, его целью было «завоевать пояс». Игрока в этом начинании поддержала компания Betfair.



По мнению Британской контрольной комиссии по боксу, Фердинанду нет смысла получать лицензию в таком возрасте. Футболисту сейчас 39 лет.



В настоящее время Фердинанд работает экспертом на канале BT Sport.



«С тяжестью на сердце я вешаю перчатки на гвоздь», — объявил Рио в своем твитттере.