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12:35 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Рио Фердинанду не дали боксерскую лицензию

Известному защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанду отказали в выдаче профессиональной боксерской лицензии.

Источник: AP 2018

Футболист, несколько лет назад завершивший карьеру, решил стать боксером в сентябре 2017 года. По словам Фердинанда, его целью было «завоевать пояс». Игрока в этом начинании поддержала компания Betfair.

По мнению Британской контрольной комиссии по боксу, Фердинанду нет смысла получать лицензию в таком возрасте. Футболисту сейчас 39 лет.

В настоящее время Фердинанд работает экспертом на канале BT Sport.

«С тяжестью на сердце я вешаю перчатки на гвоздь», — объявил Рио в своем твитттере.

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