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Рио Фердинанду не дали боксерскую лицензию
Известному защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанду отказали в выдаче профессиональной боксерской лицензии.
Известному защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанду отказали в выдаче профессиональной боксерской лицензии.
Футболист, несколько лет назад завершивший карьеру, решил стать боксером в сентябре 2017 года. По словам Фердинанда, его целью было «завоевать пояс». Игрока в этом начинании поддержала компания Betfair.
По мнению Британской контрольной комиссии по боксу, Фердинанду нет смысла получать лицензию в таком возрасте. Футболисту сейчас 39 лет.
В настоящее время Фердинанд работает экспертом на канале BT Sport.
«С тяжестью на сердце я вешаю перчатки на гвоздь», — объявил Рио в своем твитттере.