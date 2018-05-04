Джошуа Келли показал необычный трикшот
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Вратарь чешского клуба «Злин» Зденек Зламал сломал штангу во время матча 25-го тура местного чемпионата против «Млады-Болеслав».
Вратарь чешского клуба «Злин» Зденек Зламал сломал штангу во время матча 25-го тура местного чемпионата против «Млады-Болеслав».
Зламал прыгнул за мячом, отбил его и задел спиной штангу. После этого ворота треснули, и штангу пришлось заменить.
«Злин» переиграл «Младу-Болеслав» со счетом 1:0. «Злин» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Млада Болеслав» располагается на 12-м.