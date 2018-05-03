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23:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на матч

«Бешикташ», как и обещал ранее, бойкотировал доигровку ответного полуфинального матча Кубка Турции с «Фенербахче», что позволило его сопернику в соответствии с регламентом автоматически выйти в финал турнира, сообщает L`Equipe.

Источник: Reuters

Ранее Федерация футбола Турции объявила, что «Фенербахче» наказан тремя матчами без зрителей, а также оштрафован на сумму около € 210 тыс. «Бешикташ» в свою очередь будет вынужден заплатить штраф в размере € 10 тыс. Ответный матч команд в полуфинале Кубка Турции должен был доигрываться сегодня, 3 мая.

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Встреча без зрителей должна была начаться с 57-й минуты, на которой она была прервана 19 апреля из-за поведения фанатов «Фенербахче», при счёте 0:0. Напомним, во время игры «Фенербахче» — «Бешикташ» в голову главного тренера гостей прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать, а игра была приостановлена.

Узнав о решении федерации, «Бешикташ» 26 апреля объявил, что отказывается принимать участие в доигровке ответного матча. Пресс-служба команды подчеркнула, что своим решением клуб хотел показать, что услышал мнение собственных болельщиков, которые призывали бойкотировать доигровку встречи.

Первый матч команд завершился со счётом 2:2. «Фенербахче» в финале Кубка Турции сыграет с клубом «Акхисар Беледиеспор». «Бешикташу» теперь грозит штраф около € 790 тыс. и недопуск к участию в Кубке Турции в следующем сезоне.

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