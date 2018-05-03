«Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на матч

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Ранее Федерация футбола Турции объявила, что «Фенербахче» наказан тремя матчами без зрителей, а также оштрафован на сумму около € 210 тыс. «Бешикташ» в свою очередь будет вынужден заплатить штраф в размере € 10 тыс. Ответный матч команд в полуфинале Кубка Турции должен был доигрываться сегодня, 3 мая.

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Встреча без зрителей должна была начаться с 57-й минуты, на которой она была прервана 19 апреля из-за поведения фанатов «Фенербахче», при счёте 0:0. Напомним, во время игры «Фенербахче» — «Бешикташ» в голову главного тренера гостей прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать, а игра была приостановлена.

Узнав о решении федерации, «Бешикташ» 26 апреля объявил, что отказывается принимать участие в доигровке ответного матча. Пресс-служба команды подчеркнула, что своим решением клуб хотел показать, что услышал мнение собственных болельщиков, которые призывали бойкотировать доигровку встречи.