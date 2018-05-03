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21:26 (мск), источник: Prosports.kz

Генеральный директор «Кайрата»: У нас с Карлосом заключен контракт на два года

Генеральный директор алматинского «Кайрата» Алишер Апсалямов прокомментировал слухи, которые появились в некоторых средствах массовой информации касательно позиции главного тренера основной команды клуба, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Хочу развеять те необоснованные слухи, которые появились сегодня в прессе.

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С уверенностью могу сказать, что эта информация не является достоверной, мы полностью доверяем нынешнему главному тренеру «Кайрата». У нас с Карлосом заключен полноценный контракт сроком на два года, он уверенно возглавляет основную команду клуба и мы полностью сосредоточены на работе с ним.

Футбольный клуб «Кайрат» напоминает СМИ о том, что единственным и достоверным источником информации является официальный сайт клуба. Обращаемся также к читателям не поддаваться на провокации и недостоверную информацию со стороны сомнительных средств массовой информации, а доверять официальным клубным источникам, — говорится в сообщении.

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