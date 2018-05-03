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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ готов купить Эриксена за £ 100 млн

Руководство «ПСЖ» предстоящим летом намерено усилить команду полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном.

Ради этого боссы парижского клуба готовы заплатить лондонцам £ 100 млн (€ 113,5 млн), сообщает Daily Express.

«ПСЖ» хочет построить команду, которая будет способна конкурировать с лучшими клубами Европы в Лиге чемпионов, и считает Эриксена своей приоритетной целью на ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кристиан забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач в 34 матчах.

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