Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
ПСЖ готов купить Эриксена за £ 100 млн
Руководство «ПСЖ» предстоящим летом намерено усилить команду полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном.
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Руководство «ПСЖ» предстоящим летом намерено усилить команду полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном.
Ради этого боссы парижского клуба готовы заплатить лондонцам £ 100 млн (€ 113,5 млн), сообщает Daily Express.
«ПСЖ» хочет построить команду, которая будет способна конкурировать с лучшими клубами Европы в Лиге чемпионов, и считает Эриксена своей приоритетной целью на ближайшее трансферное окно.
В нынешнем сезоне английской