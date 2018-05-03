Унаи Эмери: В «Манчестер Сити» боссом является Гвардиола, а в ПСЖ — Неймар

«Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в “Барселоне” лидером является Месси, в “Реале” — Флорентино Перес, а в “Атлетико” — Симеоне. Игрок, президент и тренер, три разных профиля в каждом из случаев. Отлично знаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер. В каждом клубе нужно знать о своей роли. И в “ПСЖ” роль лидера предназначена Неймару. Или лучше сказать, что будет предназначена Неймару. Он пришёл в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Для этого ему нужно больше времени. Но если в “Манчестер Сити” боссом является Хосеп Гвардиола, то в “ПСЖ” это, должно быть, Неймар», — приводит слова Эмери Mundo Deportivo.